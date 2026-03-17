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義大利斥資3500萬 大手筆買回卡拉瓦喬珍稀畫作

編譯周靜芝/即時報導
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這張由義大利文化部3月10日發布的圖片，展示了義大利巴洛克畫家卡拉瓦喬16世紀創作的布面油畫「馬費奧·巴貝里尼主教肖像」。美聯社
這張由義大利文化部3月10日發布的圖片，展示了義大利巴洛克畫家卡拉瓦喬16世紀創作的布面油畫「馬費奧·巴貝里尼主教肖像」。美聯社

義大利文化部近日表示，該國以3000萬歐元（約3500萬美元）購得巴洛克畫家卡拉瓦喬（Caravaggio）的一幅珍稀肖像畫，這是該國有史以來針對單一藝術品的最大規模投資之一。

美聯社報導，這幅畫約完成於1598年，並於1963年被認定為卡拉瓦喬的作品，描繪了貴族巴貝里尼（Maffeo Barberini），他後來成為教宗烏爾巴諾八世（Urban VIII）。

經過一年多的協商，義大利政府將這幅畫作從私人藏家手中購得，將成為羅馬國立古代藝術美術館（Gallerie Nazionali di Arte Antica）中巴貝里尼宮的永久館藏。

文化部長朱利（Alessandro Giuli）表示，這是一幅極其重要的作品，該畫是卡拉瓦喬在現代被重新發現的轉捩點，此次購藏有助於強化其作品在義大利公共館藏中的地位。

這一新收藏作品緊接在近期收購的文藝復興時期藝術家梅西納（Antonello da Messina）的「看哪，這個人」（Ecce Homo）之後，是義大利強化國家文化遺產的廣泛計畫一部分，目的在讓學者與公眾得以接觸部分藝術史上的傑作。

這幅畫因藝術評論家隆吉（Roberto Longhi）於1963年發表的「卡拉瓦喬真正的『馬費奧·巴貝里尼』」一文而聞名，此後廣受認可為卡拉瓦喬的作品。隆吉稱這幅畫作是「現代肖像畫的奠基時刻之一」，並強調卡拉瓦喬開創了一種新的心理強度。

卡拉瓦喬於17世紀初透過戲劇性的光影運用革新了繪畫藝術，此技法更為巴洛克繪畫奠基；他也是全世界最被深入研究的藝術家之一，但其經確認的真跡數量極為有限。

在巴貝里尼宮，這幅肖像畫將與卡拉瓦喬的其他作品一同展出，特別是與另一幅卡拉瓦喬的傑作「朱蒂斯斬殺敵將」（Judith Slaying Holofernes）並列，該畫亦於1971年由義大利政府購得。

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