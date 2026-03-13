年輕世代重拾「奶奶嗜好」 編織、刺繡等社媒掀熱潮

麥克塔格特（Emma MacTaggart）是眾多投入類似嗜好與活動的年輕人之一，他們藉此擺脫科技，重拾充滿童趣的創造與探索。美聯社

23歲時，麥克塔格特（Emma MacTaggart）發現自己極少有閒暇時光，而這些時間又幾乎都離不開螢幕；她的工作時常加班，下班後好不容易離開電腦，卻又拿起手機。於是她與室友決定找個嗜好取代這習慣，她們迷上了刺繡，這項技藝她兒時曾短暫學習過，但多年未碰。她說，這非常療癒，既能讓她從工作或壓力中抽離，又能讓雙手有事可做而非滑手機，「我們完全沈醉其中」。

美聯社報導，麥克塔格特是眾多投入類似嗜好與活動的年輕人之一，他們藉此擺脫科技，重拾充滿童趣的創造與探索；但諷刺的是，正是因為在社群媒體上流行而激起這股風潮。

編織、園藝及刺繡等興趣，在網路上被稱為「奶奶嗜好」（grandma hobbies），指常與這些活動聯想在一起的年長族群；但最近陶藝、摺紙甚至鍛鐵等許多線下、實體接觸的嗜好，卻在網路開始流行、吸引無數Z世代與千禧世代。

2020年疫情讓許多人擁有更多空閒時間，年輕族群因而擁抱了這些興趣；然而「奶奶嗜好」跨越「疫情瘋潮」持續存在，部分興趣在網路上有越來越受歡迎的趨勢。

麥克塔格特表示，刺繡這門傳統手藝向來拘謹保守，能為它注入年輕活力很有趣。美聯社

現年26歲的麥克塔格特坦言自己並非手作達人，卻創立了刺繡品牌「What's the Stitch」，並經營同名熱門社群帳號；隨著作品日漸受歡迎，她逐步拓展事業版圖，現在還販售刺繡帆布、配件及數位設計圖稿。她的創作特色在於融入俏皮幽默，偶爾還帶點髒話；她說，這門傳統手藝向來拘謹保守，能為它注入年輕活力很有趣。

詹姆斯麥迪遜（James Madison）大學心理學教授庫茲（Jaime Kurtz）指出，這類活動因需高度專注且具挑戰性，能有效緩解焦慮與壓力，並帶來成就感。她表示，培養興趣愛好很重要，但許多人已失去這些或未加重視，或以忙碌為理由；但騰出零碎時間從事這類活動，是聰明的利用時間方式。

謝爾曼（Clara Sherman）共同創立了「So Bam Fun」，目的在讓年輕世代重新愛上麻將。她表示與朋友玩麻將時，能達到「禪定狀態」。她說，這彷彿置身於一個小泡泡裡，只有自己和朋友，以及共同享受的遊戲，「它能讓你與世界隔離」。

部分年輕族群並非想藉這些活動逃離手機，而是探索科技如何提升體驗。賞鳥愛好者史考特（Isaiah Scott）表示，eBird應用程式是他體驗的關鍵，該平台讓鳥友記錄追蹤觀察成果，同時為科學研究與保育貢獻心力。史考特說，他們這一代常被稱是「黏在手機上」，但科技也為參與那些可能被遺忘或難以接觸的興趣開闢了無數大門。

住在喬治亞州的史考特將賞鳥比作童年熱愛的寶可夢遊戲，像是現實版的電子遊戲。他形容前往不同地區宛如解鎖新地圖，累積高觀測物種數則如贏得高分紀錄；目前他已親眼觀測約800種鳥類。

對22歲的史考特而言，賞鳥不僅是充實的嗜好，更驅使他負起保護與保育自然世界的使命。他創立非營利組織Rookery and Roots Conservancy，近期更在喬治亞州林肯頓（Rincon）購置16英畝土地以守護野生動物棲地；這項購地計畫得以實現，部分歸功於他建立的線上平台。

許多愛好者表示，他們不認為自己選擇的活動是短暫風潮，而是更刻意擁抱真實世界的表現。至於「奶奶嗜好」的稱謂，麥克塔格特本人倒欣然接受；她說，她常和朋友開玩笑說，她這輩子都是「奶奶」了，所以現在以此為業再合適不過。