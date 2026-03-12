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列世界文化遺產伊朗宮殿 遭美以戰火破壞

編譯尤寶琪／綜合報導
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一枚炸彈擊中了位於伊斯法罕(Isfahan)歷史中心的「四十柱宮」(Chehel Sotoun Palace)，碎片散落一地。路透
一枚炸彈擊中了位於伊斯法罕(Isfahan)歷史中心的「四十柱宮」(Chehel Sotoun Palace)，碎片散落一地。路透

伊朗境內多處聯合國教科文組織世界遺產(Unesco World Heritage)以及其他歷史性地標，在美以兩國不斷升級的空襲行動中遭到破壞，威脅到該國一些最珍貴的文化遺址。

根據當地媒體9日報導，一枚炸彈擊中了位於伊斯法罕(Isfahan)歷史中心，建於17世紀的道拉特哈內(Dawlatkhaneh)建築群內的省政府大樓，導致同樣是建於17世紀的「納克什賈汗廣場」(Naqsh-e-Jahan Square )內的「四十柱宮」(Chehel Sotoun Palace)和其他景點，遭到破壞。

距離德黑蘭(Tehran)約五小時車程的伊斯法罕，是伊朗藝術和建築最重要的遺跡之一。剛經歷了蒙古和帖木兒帝國在中世紀晚期的入侵的薩法維王朝(1501-1736年)，在伊朗政治和文化復興時期，將首都設於伊斯法罕；這座城市擁有伊朗一些包括橋樑、宮殿、大教堂、猶太教堂和集市等，最著名的建築地標，其中許多至今仍在使用，並且位於人口稠密的地區。而這座城市近來，遭受到了一系列最嚴重的襲擊。

根據當地媒體發布的圖片和影片，四十柱宮一片狼藉，瓦礫遍地，窗戶破碎，木門破損；這座宮殿名列聯合國教科文組織世界遺產波斯園林(Persian Gardens)中，該園林共包含了九座歷史悠久的波斯花園，展現了波斯園林設計的演變歷程；四十柱宮以其規模宏大的壁畫而聞名，這些壁畫描繪了歷史戰役、皇家宴會和波斯神話場景，是波斯繪畫中規模最大、最獨特的作品之一。

省政府官員表示，該遺址著名的薩法維王朝鏡面裝飾也遭到破壞，但宮殿內部的壁畫似乎基本上完好無損；影片顯示，宮殿內一幅，描繪伊朗薩法維王朝統治者塔赫瑪斯普(Shah Tahmasp)和印度蒙兀兒帝國時期第二任皇帝胡馬雍(Humayun)的17世紀壁畫中間，出現了一道巨大的裂縫，加劇了這幅壁畫原本就存在的脆弱性。

根據當局報告，在附近著名又稱「伊瑪目廣場」(Meidan Emam)的納克什賈汗廣場上，建於17世紀的阿里卡普宮(Ali Qapu Palace)門窗都被震碎，而同樣建於17世紀、又稱「星期五清真寺」(Shah Mosque)的伊斯法罕賈瑪清真寺(Jame Abbasi Mosque)，其部分標誌性的綠松石色書法瓷磚也遭到破壞。官員告訴當地媒體，目前正在對遺址進行評估，並將向聯合國教科文組織提交損失報告。

據報道，薩法維王朝的道拉特哈內建築群內，也有多個遺址不幸遭到破壞。

根據伊朗當地媒體發布，位於伊斯法罕(Isfahan)的四十柱宮一片狼藉，瓦礫遍地...
根據伊朗當地媒體發布，位於伊斯法罕(Isfahan)的四十柱宮一片狼藉，瓦礫遍地，窗戶破碎。路透

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