全球最美19座橋梁 其中2座在美國

西維吉尼亞州 / 新河峽大橋（New River Gorge Bridge）。Image by PETE CHACALOS from Pixabay

無論是北歐的創新式橋梁或秘魯的原住民繩索吊橋，引人注目的設計或伸向天際的地標，若沒有這些串聯各地的橋梁，人類的世界將截然不同。數世紀以來，人類不斷探索跨越河流、山谷與雨林的方法，打造出許多歷史與當代建築的迷人案例。全世界橋梁數以百萬計，其中不乏令人驚艷者；以下為Time Out網站挑選出其中最美的19座，但強調此名單難免會有遺珠。值得注意的是，其中有兩座橋梁就在美國境內，隨時可以前往欣賞。

紐約市 / 布魯克林 大橋（Brooklyn Bridge）：建造時間1869-1883年

若以在電影或電視中出現的次數來比，肯定沒有能與紐約布魯克林大橋匹敵者。這座全長約6000英尺的懸索橋連接布魯克林與曼哈頓下城，近期更在「鍍金年代」（The Gilded Age）影集中擁有專屬劇情主線，更別提其哥德式石拱橋與丹波區（Dumbo）紅磚建築相輝映的經典攝影角度；漫步橋上人行道橫越東河，無論晝夜皆可飽覽紐約天際線。

西維吉尼亞州 / 新河峽大橋（New River Gorge Bridge）：建造時間1974-77年

位於西維州費耶特維爾（Fayetteville）外圍的新河峽大橋，是西半球最長的單拱橋，橋身橫跨逾2950英尺，距下方新河上划艇者的高度近900英尺。每年十月第三個星期六，橋梁將關閉舉辦「橋梁日」活動，行人可徒步穿越，同時吸引定點跳傘者進行刺激競賽。賞鳥族還可找到遊隼蹤跡，這曾瀕臨滅絕的物種，因當地保育工作而常在橋梁梁柱間築巢。

全球其餘17座最美橋樑

- 波士尼亞與赫塞哥維納 / 莫斯塔爾古橋（Stari Most）：建造時間1557-1566年（2001-2004年重建）。

- 印度 / 雙層樹根橋（Double Decker Root Bridge）：建造時間不詳。

- 辛巴威 / 維多利亞瀑布橋（Victoria Falls Bridge）：建造時間1904-1905年。

- 越南 / 峴港巴拿山金橋（Golden Bridge，俗稱「佛手橋」）：建造時間2017-2018年。

- 伊朗 / 三十三孔橋（Allahverdi Khan Bridge）：建造時間1599-1603年。

- 瑞士 / 卡貝爾橋（Kapellbrücke）：建造時間約1333年（1993-94年重建）。

- 挪威 / 扭橋（The Twist）：建造時間2019年。

- 加拿大 / 卡皮拉諾吊橋（Capilano Suspension Bridge）：建造時間1889年（1903年、1953年重建）。

- 丹麥 / 圓圈橋（The Circle Bridge）：建造時間2015年。

- 巴西 / 儒塞利諾·庫比契克大橋（Juscelino Kubitschek Bridge）：建造時間2000-2002年。

- 匈牙利 / 塞切尼鏈橋（Széchenyi Chain Bridge）：建造時間1839-1849年（1949年、2023年重建）。

- 哥斯大黎加 / 米斯蒂科阿雷納公園吊橋（Mistico Park’s Hanging Bridges）：建造時間2000-2002年。

- 澳洲 / 雪梨港灣大橋（Sydney Harbour Bridge）：建造時間1924-1932年。

- 捷克 / Výton橋：建造時間1872年（1901年重建）。

- 新加坡 / 螺旋橋（Helix Bridge）：建造時間2007-2010年。

- 秘魯 / 印加繩橋（Q’eswachaka Rope Bridge）：自15或16世紀起每年重建。

- 中國 / 仙人橋：建造時間不詳。