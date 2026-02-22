米蘭大教堂雕像 贊助修復便可有條件借展

義大利米蘭大教堂。美聯社

米蘭大教堂外的雕像「留鬍鬚的持書聖人」（The Bearded Saint with Book）近期因「認養雕像」（Adopt a Statue）計畫而獲得並完成修復，該計畫由負責教堂文物保護的百年老機構自2020年展開，招募捐贈者在簽訂借展協議的條件下資助雕像修復，允許雕像偶爾在教堂外展出；計畫經理曼提亞（Elisa Mantia）說，計畫讓原本只能存放庫房的雕像得以修復並恢復往昔之美，讓它們即使在千里之外也能繼續講述教堂的故事。

美聯社報導，留鬍鬚的持書聖人這尊15世紀的雕像從2月13日開始在卡多爾納廣場展出，位於米蘭北方鐵路公司（FNM）總部內的一扇玻璃窗後。FNM總裁吉貝利（Andrea Gibelli）在記者會上揭示留鬍鬚的持書聖人雕像時說，文化能拯救世界，他想傳播大家能有幸擁有的文化財富，那些珍寶通常被忽視或沒有被好好欣賞。

計畫捐贈者可以是個人或公司，部分計畫的協議一開始為一年期，可以延期。大教堂先前曾辦過其他募款活動，捐贈者可以認養滴水嘴獸（gargoyle）或尖頂，以換取名字被列入捐贈芳名錄。

米蘭大教堂從1386年開始興建，歷時超過五世紀才完工，其中一扇青銅門1965年才裝上。負責教堂文物維護的組織The Veneranda Fabbrica del Duomo不斷尋求資金來修復幾個世紀以來因維護或安全因素而移除的雕像。

參與計畫的雕像數量並未公開，也不是所有雕像都在公開場合展示，曼提亞說他們預選了約30尊符合修復資格的雕像，每件案子都必須通過義大利 文化遺產管理部門的批准，因過程包括正式借展協議，必須遵守保護、保險 和運輸的相關規定。

曼提亞說，他們會選漂亮且損壞程度不高的雕像，如此才能安全出借展示，留鬍鬚的持書聖人除了外層因空氣汙染而形成黑色結皮外並無結構性損傷，因此可以外借。

一旦有捐贈者和曼提亞的組織聯繫，組織內的專家就會陪同捐贈者到大教堂的庫房挑選雕像，選定後修復工 作通常需費時一至三個月。