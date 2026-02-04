梵克雅寶二度贊助紐約當代舞蹈節 16場演出別錯過

我的頻道

編譯周靜芝/即時報導
示意圖。Image by Astrid Schaffner from Pixabay
示意圖。Image by Astrid Schaffner from Pixabay

以慷慨贊助藝術著稱的法國高級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），將在紐約二度舉辦備受讚譽的當代舞蹈節。

「Dance Reflections舞蹈藝術節」從2月19日至3月21日將於布魯克林音樂學院、古根漢美術館圓形大廳等紐約精選場館，匯集特里莎·布朗（Trisha Brown）、班傑明·米勒皮耶（Benjamin Millepied）與安娜·德凱爾斯馬克（Anne Teresa De Keersmaeker）等各國前瞻編舞家傑作，呈現16場演出。

節目亮點包括：米勒皮耶執導的「Reflections: A Triptych」與「羅密歐與茱麗葉組曲」，由洛杉磯舞蹈計畫（L.A. Dance Project）舞團演出；布朗的「Set and Reset」及康寧漢（Merce Cunningham）的「Travelogue」，由特里莎·布朗舞蹈團與康寧漢基金會聯合演出。同時，里昂歌劇院芭蕾舞團將獻演康寧漢的「BIPED」與希臘編舞家克里斯多斯·帕帕多普洛斯（Christos Papadopoulos）的「Mycelium」。

此外，紐約創意舞蹈中心（NYCC＆D）將開設系列工作坊，開放各級舞者參與。

梵克雅寶總裁兼執行長凱瑟琳·雷尼爾（Catherine Renier）表示，2026年於紐約舉辦全新藝術節，代表該品牌致力彰顯此藝術形式在文化表達與社會中的重要；期盼透過新的企劃，讓日益擴大的觀眾群探索這個仍未被充分認知的豐富世界。80年來，它始終吸引並啟發著梵克雅寶。

梵克雅寶舞蹈與文化計畫總監瑟吉·洛宏（Serge Laurent）說，除了再次與紐約市民相見並揭曉此計畫的喜悅之外，本次活動更提供新的機會，頌揚當代舞蹈的豐沛與多元風貌。

梵克雅寶與舞蹈的淵源可追溯至1920年代，品牌共同創辦人路易·雅寶（Louis Arpels）身為芭蕾舞迷，常與姪子克勞德（Claude）造訪巴黎歌劇院。1940年代初，兩人共同監製了鑲嵌寶石的芭蕾舞者胸針，其優雅設計迅速成為品牌經典之作。

1961年，克勞德結識紐約市芭蕾舞團共同創辦人、編舞大師喬治·巴蘭欽（George Balanchine）。傳聞巴蘭欽在梵克雅寶第五大道專賣店目睹璀璨珠寶後深受啟發，於1967年創作出三幕抽象芭蕾舞劇「Jewels」，靈感分別來自祖母綠、紅寶石與鑽石；每幕舞劇皆以不同色彩的服裝呈現，這部傑作至今仍是該舞團的常演劇目。

梵克雅寶持續支持當代舞蹈藝術，不僅贊助洛杉磯舞蹈計畫，更與非營利慈善組織Fedora攜手，共同設立「Fedora - Van Cleef & Arpels舞蹈獎」。去年，該品牌更於紐約大學創辦首個「梵克雅寶舞蹈史講座教授」職位。這些成就，值得全場起立鼓掌。

