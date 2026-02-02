梅蘭妮亞辦公室雷諾瓦複製畫 設計師開她玩笑？

我的頻道

編譯周靜芝/即時報導
第一夫人梅蘭妮亞·川普出席她自製的紀錄片「梅蘭妮亞」的首映會。美聯社
第一夫人梅蘭妮亞·川普出席她自製的紀錄片「梅蘭妮亞」的首映會。美聯社

第一夫人梅蘭妮亞·川普（Melania Trump）辦公室掛著一幅耐人尋味的印象派畫家雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir）的複製畫，畫中描繪的場景似乎映照著她的生活。

Daily Beast網站報導，在梅蘭妮亞自製紀錄片「梅蘭妮亞」的預告片中，這部紀錄片揭露了第一夫人生活的幕後故事；有眼尖網友發現一幅看似雷諾瓦1874年畫作「劇院包廂」（La Loge）的複製畫，懸掛在她位於川普大樓的辦公室內。藝評家茱莉·戴維奇（Julie Davich）表示，看來他們的室內設計師開了個玩笑。

這幅畫作在預告片中出現的場景，是第一夫人透過電話向丈夫問候「你好，總統先生」，背景是紐約天際線。這幅印象派作品描繪巴黎一對伴侶坐在劇院包廂的畫面。

在19世紀的法國，劇院包廂象徵著財富與社會地位；此畫也被解讀為批判資產階級男性的優越態度，畫中男子似乎正用望眼鏡掃視人群尋找其他女性。

據某些解讀，雷諾瓦的女模特兒妮妮·洛佩茲（Nini Lopez）的社會身分似乎不明確，她華麗的裝扮與妝容暗示著她試圖擠入上流社會。

戴維奇在一篇文章中寫道，只要把「妮妮」換成伊凡娜（Ivana）、瑪拉（Marla）或梅蘭妮亞，便凸顯畫中女子與川普現任及前任妻子相似的諷刺之處；她們在嫁給這位房地產商後，社會地位與財富皆大幅提升。

然而相似之處不僅限於雷諾瓦的畫作，原作陳列於倫敦考陶爾德美術館（The Courtauld Gallery），2008年倫敦蘇富比拍賣會上出售的是較小尺寸的版本。

媒體記者馬克·鮑登（Mark Bowden）透露，早在1996年川普便曾提及擁有雷諾瓦畫作。鮑登在「浮華世界」（Vanity Fair）的專欄中描述，川普當年在會面時炫耀他的私人飛機，並指著牆上的雷諾瓦畫作稱價值千萬。然而戴維奇指出，同時期雷諾瓦較小尺寸的「浴女」（Les Baigneuse）以兩千九百萬元成交。

鮑登說，川普炫耀飛機的鍍金裝潢，招手要他近看牆上的雷諾瓦畫作，並示意他湊近細看；當時川普要他看的並非畫作筆觸，而是畫家的簽名。

川普以喜好鍍金風格聞名，曾於推特（X前身）宣稱「有錢能使鬼推磨」（He who has the gold makes the rules）。自上任以來，川普拆除白宮東廂以擴建一座大型宴會廳，並重新設計玫瑰園，將個人風格在白宮烙下印記。

然而在藝術方面，他曾被波普藝術家安迪·沃荷（Andy Warhol）形容為「有點小氣」（sort of cheap），因川普在1980年代拒絕購買沃荷創作的「川普大樓」畫作。

一位川普多年友人向媒體Page Six透露，在投資方面，川普偏好高報酬率的投資項目，他能欣賞偉大的藝術，但認為紐約藝術圈充滿精英主義者與騙子，「他更喜歡房地產」。

