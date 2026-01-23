我的頻道

極寒風暴來襲 美航班明天大規模取消…今日5件事

近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

讓家變身美術館 亞馬遜投入訂閱制「藝術電視」市場

編譯周靜芝/即時報導
亞馬遜近日預告將推出新款Ember Artline電視。路透
亞馬遜近日預告將推出新款Ember Artline電視。路透

亞馬遜近日預告將推出新款Ember Artline電視，某種程度上挑戰了三星已建立穩固地位的「藝術電視」The Frame系列。

科技網站T3報導，「藝術電視」面板與典型電視不同，採用霧面防反光塗層，使畫面呈現更具繪畫質感的視覺效果。此一設計特別適合欣賞畫作與藝術品，但需額外訂閱才能使用。例如三星Art Store擁有豐富的內容庫，收錄逾5000件藝術品，且數量持續增加中，但購買電視一年後需支付每年49.99元的訂閱費。

亞馬遜僅是最新加入此潮流的廠商，先前中國海信集團兩年前曾首次預告Canvas系列電視，另一中國品牌TCL也緊跟著推出NxtVision系列。此趨勢究竟是產業因技術成熟且發現商品加值契機？或來自消費者需求？雖然在電視上輪播藝術畫作，相較於關閉狀態，更易分散人們注意力；但對多數人而言，親臨收藏稀世珍品的美術館或畫廊相對不容易。

自2017年三星The Frame「藝術電視」上市後，該品牌日益精進此技術，如今已成為此一領域翹楚。三星更進一步在今年宣布其S95H OLED電視搭載螢幕防烙印（anti-burn-in）功能，成為首款同時支援Art Store的同類型面板。

儘管三星未公開Art Store訂閱用戶數，但在2025年4月的新聞稿中證實，訂閱量自2024年2月起全球年增率達70%。這股成長趨勢，促使競爭對手紛紛跟進推出替代方案；亞馬遜新款的Ember電視，便在拉斯維加斯舉辦的全球最大科技展CES 2026上大出風頭。

亞馬遜在Ember Artline系列更配備畫框邊框，而三星的The Frame系列並未提供。消費者可自由選擇喜愛的邊框款式，使電視外觀更像畫框。若在其他通路選購，此配件需額外付費。

定價策略同樣展現自信，55吋機型起價899.99元，另有65吋機型（價格待定）。發售時程尚未公布，但美國、加拿大、德國及英國消費者可先預購。

根據用戶訂閱數據，市場對「藝術電視」需求正持續攀升；隨著更多電視製造商加入行列，產品選擇更豐富，將有更多消費者考慮擁抱這股潮流。

亞馬遜近日預告將推出新款Ember Artline電視。圖取自Amazon.co...
亞馬遜近日預告將推出新款Ember Artline電視。圖取自Amazon.com

