紐約這家幼稚園教揉麵團代替玩黏土 大人也紛紛報名

編譯周靜芝/即時報導
示意圖。Image by Lisa Kreutzer from Pixabay
示意圖。Image by Lisa Kreutzer from Pixabay

紐約長島唯一義大利語幼稚園的小朋友，正開心地將玩耍的培樂多（Play-Doh）黏土換成披薩麵團，這項雙語活動深受他們喜愛，連家長也紛紛報名參加。

園長佩康蒂諾（Catrina Percontino）向紐約郵報表示，這家位於薩福克（Suffolk）郡聖詹姆斯（St. James）的Per Tutti語言文化中心，有來自皇后區雷哥公園（Rego Park）、霍華德海灘（Howard Beach）的家庭，甚至有遠從長島另一端卡喬格（Cutchogue）來的。

這位三個孩子的母親說，他們致力每日至少有90%時間以義大利語與孩子交流。她曾任教高中羅曼語系課程，並在初中教授西班牙語。

來自不同背景的孩子們也在這間2023年秋季啟用的熱門幼稚園中，透過種櫛瓜、羅勒等蔬菜的園藝活動，深入認識義大利文化；還能享受模擬披薩廚房與義式冰淇淋店的遊戲區，後院更設有長型滾球場。

佩康蒂諾說，孩子們現在迷上滾球，對他們而言就像玩保齡球。她還準備了麵團，讓幼兒在室內活動時能搓揉玩耍。

在親子班中，許多家長被歡樂的兒童課程吸引，進而報名成人夜間語言文化課程。佩康蒂諾說，大人玩得比孩子更盡興，這裡不僅提供麵團，更開設實作工坊，從自製新鮮義大利麵、寬麵條到馬鈴薯麵疙瘩，連提拉米蘇研習班都辦過。

38歲的佩康蒂諾表示，她離開教職創立Per Tutti，是因為驚覺在有許多義大利裔居民的長島，竟缺乏母語的教育環境。2023年夏天，她的後院成為Per Tutti的起源地。

憑著口耳相傳，佩康蒂諾的理念得以迅速擴展，Per Tutti已遷至聖詹姆斯小學對面現址；如今該機構人氣高漲，社群平台Instagram追蹤者近八千人。她說，這裡有群非常棒的社區夥伴，他們不讓她放棄，所以她會持續經營下去，未來還有許多宏大計畫。

義大利 長島 皇后區

