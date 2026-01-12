解開千年「貝葉掛毯」之謎 學者：為修道院食堂設計

我的頻道

世界新聞網／輯
貝葉掛毯（Bayeux Tapestry）是中世紀藝術的標誌性作品之一。路透
貝葉掛毯（Bayeux Tapestry）是中世紀藝術的標誌性作品之一，學者過去普遍認為掛毯是為了懸掛在1077年建造的巴約聖母主教座堂（Bayeux Cathedral）中殿而設計，但一項新的研究挑戰這項流傳百年的說法，指出掛毯是供僧侶們用餐時觀賞，修道院的食堂才是更適合懸掛的場所。

紐約郵報（New York Post）報導，貝葉掛毯被認為創作於1070年代，上面描繪了諾曼征服（Norman Conquest）和哈斯丁之戰（Battle of Hastings），展現諾曼人從法國入侵英格蘭，並從盎格魯薩克遜人手中奪取政權，在國王戈德溫森（Harold Godwinson）戰死達到頂峰。

英國布里斯托爾大學（University of Bristol）中世紀歷史教授波爾（Benjamin Pohl）表示，他認為貝葉掛毯是特別為了位於坎特伯雷的聖奧古斯丁修道院的食堂設計的，15世紀時在偶然的情況下來到巴約。

波爾說，從實用性的角度來看，教堂的中殿並沒有提供懸掛這麼長且重的刺繡作品的理想空間，這樣讓人無法好好欣賞和理解這件作品，但修道院的食堂就很適合，掛毯可以掛在和頭部齊平的高度，人們可以輕鬆欣賞上面的圖案和文字。

波爾說，掛毯上的文字是以特殊的拉丁文書寫，這符合中世紀修道院中識字水準不一的情況，掛毯上描述的故事可被解讀為一個道德故事，和僧侶們在用餐時經常研讀的文本類型相符。

波爾說，目前現存的證據表明聖奧古斯丁修道院的食堂夠大，足以展示掛毯全貌，四面內牆可能都被占據，僧侶在沉默中一邊食用簡單樸素的食物如淡啤酒、麵包、魚肉，一邊欣賞掛毯。

波爾說，中世紀歐洲大部分地區的修道院都奉行聖本篤的戒律，用餐時需保持完全安靜，只能聽到誦經員朗讀當日經文的聲音，經文朗讀旨在向用餐者傳達道德教誨，在這樣的環境中任何視覺圖像都能強化口頭語言，並提供沉思的焦點。

若波爾的理論正確，可能代表聖奧古斯丁修道院的食堂原本計畫在1080年代建成，貝葉掛毯在1120年食堂落成前都被放在箱子裡且被遺忘。波爾說，沒人能預見食堂花了將近50年才完工，本來可能只計畫把掛毯收藏個幾年而已，沒想到這個工程延宕讓掛毯被保存將近兩代人的時間。

貝葉掛毯將於今年9月至明年7月在大英博物館展出，是掛毯幾世紀以來首次跨越英吉利海峽到英國展出。

英國布里斯托爾大學中世紀歷史教授波爾（Benjamin Pohl）表示，他認為貝葉掛毯是特別為了位於坎特伯雷的聖奧古斯丁修道院的食堂設計的，15世紀時在偶然的情況下來到巴約。美聯社

