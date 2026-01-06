花100歐元參加慈善抽獎 有機會獲畢卡索百萬名畫

畢卡索在1941年所創作，價值超過100萬歐元的女子頭像畫作「Tête de femme」。路透

這位藝術家的作品一直都名列全世界最昂貴藝術品之列，其畫作在拍賣 會上的成交價格超過1億元；但現在，你不用得有億萬身家才能擁有得起一幅畢卡索 (Picasso)作品了；只要100歐元(約117美元)，任何人都有機會，將這位20世紀最具影響力的藝術家之一的畫作收入囊中。

法國慈善機構「阿茲海默症 研究基金會」(Alzheimer's Research Foundation)近期宣布，將以抽獎的形式把畢卡索在1941年所創作，價值超過100萬歐元的女子頭像畫作「Tête de femme」，送給一位幸運兒；這次抽獎活動所得，將用於資助阿茲海默症的研究。

根據畢卡索的孫子奧利維爾．畢加索(Olivier Picasso)，這項名為「100歐元一幅畢卡索」(1 Picasso for 100 Euros)的活動，是世上首例同時也是畢卡索傳承最自然的延續。

奧利維爾告訴英國「衛報」(The Guardian)：「我祖父很慷慨但也很低調。他幫助家人，尤其是我的祖母斯瑪麗‧特雷斯‧瓦爾特(Marie-Thérèse Walter)。他也會幫助朋友。他在西班牙內戰期間、二戰期間，甚至是在戰後的五六十年代，都幫助過需要幫助的人。」

「所以對我來說，這個項目完全正當且符合他的傳承。我希望將來如果可能的話，能夠每年都舉辦這個項目。」

這次抽獎活動是法國電視製片人兼餐具公司Waww La Table老闆佩里．科欽(Péri Cochin)在看到她母親，在自己主持的募款活動中這樣做後，所萌生的想法。

科欽於是聯絡了她的兒時好友奧利維爾．畢加索；在取得奧利維爾與畢加索管理團隊和遺產管理機構同意後，像Opera畫廊預訂了這幅畫作，而畫廊只會在抽獎後收取不到100萬歐元的收益。

「我們經常聽到畢卡索和那些高價拍賣的消息，但這還是第一次將畢卡索真正與慈善事業聯繫起來，」她說。

奧利維爾表示，他們一家人「馬上就與這項目產生了共鳴」，尤其因為募集的資金將會用在非常有意義的項目上。阿茲海默症目前尚無治癒方法，也沒有可以阻止或逆轉其病情發展的治療方法。「現在我們比以前活得更久，我們自己或是我們身邊的人都可能受到這種疾病的影響。我深知這有多麼艱難和痛苦，」他補充指出。

這次活動目標是售出12萬張彩票，為阿茲海默症研究籌集1100萬歐元；若售出的彩票數量不足以支付畫作的費用，所有參與者都將獲得退款。