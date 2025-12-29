「火箭女郎」舞台傳奇 藏在這些服裝細節裡

我的頻道

編譯周靜芝/即時報導
「火箭女郎」舞者們在紐約無線電城為「聖誕奇觀」秀進行排練。美聯社
「火箭女郎」舞者們在紐約無線電城為「聖誕奇觀」秀進行排練。美聯社

如何讓36名女性看起來像同個模子刻出來一樣？答案是為她們提供完全客製化的服裝。聽起來似乎有些矛盾，但實際上高度量身打造的服裝正是無線電城「火箭女郎」（Rockettes）動作整齊劃一的關鍵要素。

為慶祝「火箭女郎」成立100年，時尚泉（InStyle）雜誌揭開這個節日期間最受歡迎節目背後的設計祕辛。曾獲東尼獎提名的「火箭女郎」服裝設計師索薩（Emilio Sosa）表示，每件舞衣都是為個別舞者量身訂製，像數學一樣，每處細節都精準到毫米。

「火箭女郎」的36位舞者在同台演出時需動作整齊，隨著音樂節奏分毫不差；但由於每位舞者身材、高度、膚色各異，必須對每套服裝進行微調以維持視覺和諧。例如舞者腰身與地面的比率決定裙長，正因36人比率完全吻合，在舞台上才顯得渾然一體。舞團成員艾麗絲（Alexis）說，這是她們最珍視之處，當專屬訂製服裝完美貼合身形，她才能真正展現最有自信的一面。

索薩表示，這些服裝對觀眾而言看似簡單，但製作過程近乎科學研究。他指的是團隊必須設計快速換裝方式，讓舞者在舞台與化妝室間來回移動時，部分服裝能在行進中穿脫。

例如「聖誕奇觀」（Christmas Spectacular）有九個橋段，每段皆需更換服裝；最緊湊的換裝是在「玩具兵遊行」與「聖誕紐約」之間，舞者僅有78秒時間卸下2.5英尺高的士兵帽、腮紅貼紙、手套、外套、長褲、襪子與鞋子，隨即要換上外套、毛皮頭飾、紅綠亮片迷你裙與水晶耳環。舞者艾弗莉（Avery）表示，「火箭女郎」讓她備感驕傲的是，這是團隊合作的結晶，才能達成舞台上如此精準的演出。

有關服裝的趣聞，還包括「聖誕老人來了」（Here Comes Santa Claus）的裝扮重達10磅，在踢踏舞鞋內放麥克風讓聲響更清晰，以及諸多成就完美視覺效果的幕後手法。「聖誕奇觀」導演兼編舞布拉南（Julie Branam）透露，舞者無論站在哪個位置，踢腿時腳尖都必須精準觸及眼睛高度，這是踢腿動作保持劃一的關鍵。

所有辛勞、構思、排練乃至如數學般精準的設計，都是為了讓置身黑暗中的觀眾看到更多亮點。索薩說，當他與觀眾一同沉浸當下時，那是世上最美妙的感受之一；最後10分鐘，當舞者在結尾做出經典的踢腿動作時，全場觀眾更為之瘋狂。他說，他會自豪地表示，這場盛宴裡也有他的功勞，他的服裝為創造這場非凡體驗盡了一份力量。

「聖誕奇觀」導演兼編舞布拉南（Julie Branam）。美聯社
「聖誕奇觀」導演兼編舞布拉南（Julie Branam）。美聯社

