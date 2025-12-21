27呎高巨型砂岩佛像 明春現身紐約高線公園

高線公園將於明年春季起展出越南裔美籍藝術家阮端的作品，這尊巨型佛像意在致敬遭神學士摧毀的巴米揚大佛。(圖片由藝術家及高線公園授權使用)

2026年春天，紐約高線公園將迎來一尊高達27呎的砂岩佛像。這件作品靈感源自2001年遭神學士 (Taliban，另譯塔利班)摧毀的阿富汗 巴米揚大佛(Bamiyan Buddhas)，由越南 藝術家段·安德魯·阮(Tuan Andrew Nguyen)創作，提醒著世人即使文化被毀，其記憶仍能跨越時空矗立。

根據TimeOut網站報導，這座高達27呎的砂岩雕像於越南雕刻完成，靈感源自阿富汗被摧毀的歷史遺跡，預計將進駐位於第十大道與第30街交會處的「高線巨點」(High Line Plinth)，展出為期18個月。這件雕塑重新詮釋了巴米揚大佛之一。巴米揚大佛是建於6世紀、曾矗立於阿富汗中部的巨型佛像，在2001年遭神學士摧毀，高線公園版本的佛像同樣以砂岩雕刻而成，但目的不在於重現歷史，而是喚起記憶。

段·安德魯·阮刻意在雕像的手與身體之間留下一道可見的空隙，藉此提醒世人有些傷害，永遠無法復原，長期在越南生活與工作的的段·安德魯·阮在創作中結合了兩地的歷史創傷。

雕像的手部採用越戰時期殘留的黃銅炮彈熔鑄而成，手部與肢體間刻意保留的縫隙，提醒著世人那些無法癒合的文化破壞。段·安德魯·阮藉由炮彈殘骸，將阿富汗的文化浩劫與越南曾遭受史上最大規模空襲的陰影相連結。

這座巨大的雕像矗立於車水馬龍的紐約街頭，提醒著大眾即使文化資產遭到攻擊或抹除，其精神遺產依然能以壯麗的姿態重現世人眼前。