我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國巨型使館倫敦建案待決 北京在英外交足跡引關注

關稅讓聖誕樹農扳回一城 業者：今年人造樹很難賣

27呎高巨型砂岩佛像 明春現身紐約高線公園

編譯莊瑞萌／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
高線公園將於明年春季起展出越南裔美籍藝術家阮端的作品，這尊巨型佛像意在致敬遭神學士摧毀的巴米揚大佛。(圖片由藝術家及高線公園授權使用)
高線公園將於明年春季起展出越南裔美籍藝術家阮端的作品，這尊巨型佛像意在致敬遭神學士摧毀的巴米揚大佛。(圖片由藝術家及高線公園授權使用)

2026年春天，紐約高線公園將迎來一尊高達27呎的砂岩佛像。這件作品靈感源自2001年遭神學士(Taliban，另譯塔利班)摧毀的阿富汗巴米揚大佛(Bamiyan Buddhas)，由越南藝術家段·安德魯·阮(Tuan Andrew Nguyen)創作，提醒著世人即使文化被毀，其記憶仍能跨越時空矗立。

根據TimeOut網站報導，這座高達27呎的砂岩雕像於越南雕刻完成，靈感源自阿富汗被摧毀的歷史遺跡，預計將進駐位於第十大道與第30街交會處的「高線巨點」(High Line Plinth)，展出為期18個月。這件雕塑重新詮釋了巴米揚大佛之一。巴米揚大佛是建於6世紀、曾矗立於阿富汗中部的巨型佛像，在2001年遭神學士摧毀，高線公園版本的佛像同樣以砂岩雕刻而成，但目的不在於重現歷史，而是喚起記憶。

段·安德魯·阮刻意在雕像的手與身體之間留下一道可見的空隙，藉此提醒世人有些傷害，永遠無法復原，長期在越南生活與工作的的段·安德魯·阮在創作中結合了兩地的歷史創傷。

雕像的手部採用越戰時期殘留的黃銅炮彈熔鑄而成，手部與肢體間刻意保留的縫隙，提醒著世人那些無法癒合的文化破壞。段·安德魯·阮藉由炮彈殘骸，將阿富汗的文化浩劫與越南曾遭受史上最大規模空襲的陰影相連結。

這座巨大的雕像矗立於車水馬龍的紐約街頭，提醒著大眾即使文化資產遭到攻擊或抹除，其精神遺產依然能以壯麗的姿態重現世人眼前。

越南 阿富汗 神學士

上一則

5簡單步驟 讓自家種植蔬菜捱過寒冬

延伸閱讀

中媒：中國「這省」發現亞洲最大562噸海底巨型金礦

中媒：中國「這省」發現亞洲最大562噸海底巨型金礦
前亞裔警貪腐涉毒 遭控8重罪

前亞裔警貪腐涉毒 遭控8重罪
英王胞弟安德魯被撤王子頭銜 川普：為英王室難過

英王胞弟安德魯被撤王子頭銜 川普：為英王室難過
英前王子安德魯涉性醜聞 最後的中將榮譽軍銜也被拔

英前王子安德魯涉性醜聞 最後的中將榮譽軍銜也被拔

熱門新聞

退休後稅務負擔理應減輕，然而在社安稅、退休帳戶提領及投資收益間，許多年長者仍面臨意外的高額稅款。(圖／123RF)

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

2025-12-16 10:18
廖大盛從台灣建築商轉型為南加州農夫，種植和推廣台灣特色水果，受到當地華人社區歡迎。（記者張庭瑜／攝影）

南加台灣人開放後院菜園 當地華人讚：水果特別甜、木瓜比臉大

2025-12-19 19:06
示意圖。Image by Patrice Audet from Pixabay

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

2025-12-19 11:54
口腔保健品牌之一「凱斯博士」（TheraBreath）。圖取自Amazon.com

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

2025-12-17 11:23
美國量販店巨擘好市多（Costco）上季獲利與營收都優於預期。(美聯社)

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

2025-12-19 09:08
好市多。（路透）

好市多這款冷凍小點心 滿足假日期間宴客需求

2025-12-16 09:08

超人氣

更多 >
南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...
紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」
台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元

台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元
照著做無死角 她示範肥皂水廚房去油流程：快速還原清爽

照著做無死角 她示範肥皂水廚房去油流程：快速還原清爽
柯林頓摟妹照曝光 司法部公開淫魔富豪部分文件 突刪川普照啟疑竇

柯林頓摟妹照曝光 司法部公開淫魔富豪部分文件 突刪川普照啟疑竇