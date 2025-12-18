邁阿密2500本書藝術裝置 活動後捐贈圖書館、學校

我的頻道

編譯周靜芝/即時報導
「我們的圖書館」讓民眾能踏上緩緩旋轉的平台，若有興趣，還可選擇長弧形桌上擺放的書、坐在長椅上閱讀。裝置還設有橫跨書架的LED螢幕，投影書籍中的文字片段。美聯社
「我們的圖書館」讓民眾能踏上緩緩旋轉的平台,若有興趣,還可選擇長弧形桌上擺放的書、坐在長椅上閱讀。裝置還設有橫跨書架的LED螢幕,投影書籍中的文字片段。美聯社

當想像圖書館的模樣時，海灘上水池中旋轉如羅盤的發光三角體，或許並非第一個浮上腦海的畫面，除非身處日前舉辦的「邁阿密藝術周」。英國藝術家艾絲·德芙琳（Es Devlin）的裝置藝術作品「我們的圖書館」（Library of Us），匯集了2500本對她別具意義的書籍，這些書在活動落幕後，會捐贈給當地圖書館與學校，象徵將知識傳承下去。

史密森尼學會雜誌報導，身為舞台設計師的德芙琳曾與歌手壞痞兔（Bad Bunny）、女神卡卡（Lady Gaga）等人合作。這座以色彩排列形成彩虹漸層的巨型書架，陳列著德芙琳童年喜愛的書籍到她曾設計的舞台劇作。

德芙琳向紐約時報表示，這座矗立於邁阿密海灘、20英尺高的書架，目的在探索「如何透過閱讀建構自我」，是透過他人視角觀察世界的一場實驗。

該藝術裝置受非營利組織Faena Art所委託創作，該組織常在邁阿密舉辦巴塞爾藝術展（Art Basel）期間，在濱海的Faena酒店內外贊助大型藝術裝置。今年適逢該組織成立十周年，創辦人、阿根廷開發商暨收藏家艾倫·法納（Alan Faena）表示，邀請德芙琳參與是絕佳點子，她的作品大膽、壯觀、強韌且充滿魔力。

這座矗立於邁阿密海灘、20英尺高的書架，目的在探索「如何透過閱讀建構自我」，是透...
這座矗立於邁阿密海灘、20英尺高的書架,目的在探索「如何透過閱讀建構自我」,是透過他人視角觀察世界的一場實驗。美聯社

「我們的圖書館」讓民眾能踏上緩緩旋轉的平台，若有興趣，還可選擇長弧形桌上擺放的書、坐在長椅上閱讀。裝置還設有橫跨書架的LED螢幕，投影書籍中的文字片段。

Artnet網站報導，德芙琳這座羅盤般的圖書館造型，靈感來自義大利小說家、「玫瑰的名字」作者翁貝托·艾柯（Umberto Eco）。她引述艾柯對圖書館的詮釋：「它是心靈的羅盤，指引我們邁向嶄新的探索方向。」

參觀過這座裝置藝術者無不表示，他們深受感動。在「我們的圖書館」駐足逾半小時的卡茲·費爾南德斯（Kaz Fernandez）告訴美聯社，他深受啟發、心有戚戚。在知道這些正是啟發德芙琳的書籍時，他說，這是最好的禮物。

英國藝術家艾絲·德芙琳（Es Devlin）的裝置藝術作品「我們的圖書館」（Li...
英國藝術家艾絲·德芙琳(Es Devlin)的裝置藝術作品「我們的圖書館」(Library of Us)矗立在邁阿密海灘Faena酒店外。美聯社

