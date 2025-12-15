101歲的她經營胡桃鉗博物館 收藏全美最多

我的頻道

世界新聞網／輯
華盛頓州萊溫芙絲胡桃鉗博物館（Leavenworth Nutcracker Museum）外展示著各式各樣的胡桃鉗。美聯社
華盛頓州萊溫芙絲胡桃鉗博物館（Leavenworth Nutcracker Museum）外展示著各式各樣的胡桃鉗。美聯社

華盛頓州萊溫芙絲鎮（Leavenworth）上有一棟兩層樓建築物，裡面有超過9千件手工製作的胡桃鉗，是全美收藏最多胡桃鉗的地方；這是萊溫芙絲胡桃鉗博物館（Leavenworth Nutcracker Museum），館長是101歲的瓦格納（Arlene Wagner），她蒐羅了來自50個國家、跨越兩千年歷史的胡桃鉗，最早的可追溯至至少公元200年，而瓦格納至今仍親自經營博物館營運，她說長壽的秘訣就是保持忙碌。

全國公共廣播電台（NPR）報導，瓦格納說收集胡桃鉗始於一次偶然事件。瓦格納1976年時是華盛頓州倫頓（Renton）一個芭蕾舞團的總監，當時他們在籌備演出柴可夫斯基的胡桃鉗，需要一個胡桃鉗當道具，結果找到一堆有著大嘴巴、嘎嘎作響的人偶，開啟了她的收藏之路。

瓦格納驕傲地說，她也不知道最後會變成這樣。她一開始收集的是玩具士兵外型的胡桃鉗，但她和丈夫參加在波特蘭舉辦的古董展後開始變得對一些特殊外型的胡桃鉗有興趣，她在那裡看到瓷製的和老舊金屬製的胡桃鉗就完全迷上了。

從那時起，瓦格納夫婦熱衷於購買夾碎胡桃的工具，他們會去逛各種拍賣會，還定期飛到歐洲尋找稀有款式，後來他們收集的範圍不只胡桃鉗，還有外型像鉗子的，還有數千年前石製、外型原始的壓碎胡桃用具。

到了1995年，瓦格納夫婦的收藏品達7千個，家裡已放不下，因此他們開了博物館。瓦格納的丈夫2011年過世，她繼續收集胡桃鉗；2021年她以9103個藏品獲得金氏世界紀錄認證，是世上最多的胡桃鉗收藏，不過幾個月後一位立陶宛的男子以1萬個胡桃鉗奪走金氏世界紀錄。

萊溫芙絲胡桃鉗博物館內色彩繽紛，擺滿到天花板的訂製展示櫃。有瓦格納擁有的最早的胡桃鉗，是一個青銅製的器具，可追溯至公元前兩百年至公元兩百年，她最喜愛的藏品之一是一個造型簡單、槓桿式黃楊木製胡桃鉗，長約8英寸，雕成一個頭戴月桂花環的男子半身像，頭部下方刻著「1554年」，瓦格納說這是全世界已知最早且有註明日期的胡桃鉗。

瓦格納101歲生日前幾天，她坐在博物館入口她專屬的凳子，招呼魚貫進入的遊客、分發尋寶遊戲單、確認禮品店營運，她現在每天工作約4小時，她說保持忙碌是長壽的秘訣，她培養一起工作多年的麥克馬倫（Michelle McMullen）成為下一位「胡桃鉗小姐」，當瓦格納退休時接替她，但瓦格納說那一天不會太快到來。

