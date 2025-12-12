倫敦V&A兒童博物館 摘下2026「歐洲最佳」榮銜

示意圖。Image by Rosie Kliskey from Pixabay

倫敦一間小型博物館以其對兒童的包容性，獲評為「歐洲最佳博物館」。英國獨立報（The Independent）報導，維多利亞與艾伯特博物館（Victoria and Albert Museum）分館V&A兒童博物館（Young V&A）憑其對年輕世代的貢獻，贏得2026歐洲年度博物館獎（Council of Europe Museum Prize）。

歐洲年度博物館獎已有近50年歷史，目的在表揚對促進歐洲文化遺產、人權及民主理念貢獻卓越的博物館。

免費開放的V&A兒童博物館擁有全英規模最大的童年主題收藏，展品中備受喜愛的包括娃娃屋系列、電影「戰馬」（Joey the War Horse）中真實大小的人物與馬匹模型，以及演員克里斯多福·李維（Christopher Reeve）穿過的「超人」（Superman）戲服。

其三大主題展廳「玩樂」、「想像」與「設計」適合各年齡層參觀者，嬰幼兒可在視線高度探索色彩、質感與形狀，較大的孩童則能深入了解展品背後的故事。

歐洲理事會文化委員會日前在巴黎的會議中，以V&A兒童博物館在趣味與教育間取得平衡，並深入探討永續發展、同理心等議題而將此一榮銜頒予該館。

除營造親切氛圍外，這座位於倫敦東區貝夫諾格林（Bethnal Green）的博物館更因積極接納特殊教育需求及身心障礙兒童而獲讚揚。

博物館獎評審代表賽荷（Luz Martínez Seijo）指出，V&A兒童博物館在人權、平等、參與及文化民主等主題的公眾互動上表現卓越。她表示，該館透過多元體驗，向年輕世代、尤其是鮮少接觸主流文化資源的弱勢地區孩子傳遞強而有力的訊息，助其懷抱信心迎接未來，並充分參與民主社會。

除常設展外，V&A兒童博物館也不時舉辦特展，如備受期待於2026年2月開幕的「酷狗寶貝」（Wallace & Gromit and Friends）展覽，深入探索阿德曼（Aardman）以黏土製作的定格動畫世界。展覽之外，兒童還可在表演空間與工作坊區域發揮創造力。