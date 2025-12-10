傳奇建築師蓋瑞辭世 認識這10件經典之作

我的頻道

編譯周靜芝/即時報導
知名建築師法蘭克·蓋瑞（Frank Gehry）於12月5日以96歲高齡辭世。美聯社檔案照
知名建築師法蘭克·蓋瑞（Frank Gehry）於12月5日以96歲高齡辭世。美聯社檔案照

建築界甫痛失一位傳奇人物，知名建築師法蘭克·蓋瑞（Frank Gehry）於12月5日以96歲高齡辭世。自1970年代末嶄露頭角以來，蓋瑞便與法蘭克·洛伊·萊特（Frank Lloyd Wright）、札哈·哈蒂（Zaha Hadid）等建築巨擘齊名。數十年來，這位加拿大裔美國建築師在全球各地留下足跡，從經典的西班牙畢爾包古根漢美術館（Guggenheim Museum Bilbao），到曼哈頓市中心變形的住宅大樓皆可見其揮灑的創意。

被譽為「建築界畢卡索」的蓋瑞，作品以先進材質、流暢線條，以及在現代感中蘊含趣味的特質，令人過目難忘。儘管他本人曾拒絕被歸類，但其設計常與解構主義相提並論；而蓋瑞無疑是開創者，其設計跨越過去、現在與未來，不斷拓展建築的可能性。

回顧蓋瑞非凡的建築遺產，當人們重新審視那些定義其職業生涯的作品：從舉世聞名的地標到隱藏的瑰寶，他大膽的願景將持續激勵未來世代的建築師。House Beautiful網站盤點蓋瑞半世紀以來最經典的10件代表作，每一個都打破人們對建築的固有想像與認知。

1. 蓋瑞住宅（Gehry Residence）

在成為建築界標誌性人物前，蓋瑞主要從事住宅設計。1970年代，他與妻子貝爾塔（Berta）居住於加州聖塔莫尼卡，雖最初買下的是一棟1920年代荷蘭殖民風格住宅，蓋瑞卻拆解重組以鐵皮鋁板，呈現出解構主義雛形。儘管當時引發爭議，但無疑成為其奠定日後風格的起點。

2. 維特拉設計博物館（Vitra Design Museum）

1989年落成的這座博物館，被視為蓋瑞在歐洲的首座建築作品。坐落德國萊茵河畔魏爾（Weil）的建築融合塔樓、坡道與立方體結構，彰顯了建築師對解構主義運動的影響力。儘管極簡的窗戶設計可能引發爭議，但這座雄偉的建築體與周遭蔥鬱的環境形成鮮明對比。

3. 畢爾包古根漢美術館

蓋瑞最負盛名的建築當屬西班牙畢爾包古根漢美術館,這座1997年落成的建築至今仍被...
蓋瑞最負盛名的建築當屬西班牙畢爾包古根漢美術館，這座1997年落成的建築至今仍被譽為二十世紀最具影響力的建築之一。美聯社

蓋瑞最負盛名的建築當屬西班牙畢爾包古根漢美術館，這座1997年落成的建築至今仍被譽為二十世紀最具影響力的建築之一。蓋瑞運用最初為航空航太產業開發的CATIA軟體，將其流暢曲線的構想化為現實；建築外牆鋪設約3萬3000片鈦金屬薄板，此一設計可見於蓋瑞後續眾多作品。

4. 華特·迪士尼音樂廳（Walt Disney Concert Hall）

迪士尼王國的建築向來以童話城堡聞名,然而蓋瑞為這座同名音樂廳打造的現代設計,顛覆...
迪士尼王國的建築向來以童話城堡聞名，然而蓋瑞為這座同名音樂廳打造的現代設計，顛覆了既定印象。美聯社

迪士尼王國的建築向來以童話城堡聞名，然而蓋瑞為這座同名音樂廳打造的現代設計，顛覆了既定印象。這項最初旨在為洛杉磯打造「城市客廳」的企畫，最終演變為歷時16年的冗長工程。有趣的是，華特迪士尼音樂廳以不鏽鋼外牆聞名，但據瞭解蓋瑞原欲以石材覆蓋建築，直到畢爾包古根漢美術館的成功，才促使他重新考慮。

5. 里斯卡爾侯爵酒莊飯店（Hotel Marqués de Riscal）

2006年，蓋瑞將創意觸角延伸至西班牙葡萄酒產區，於埃爾謝戈（Elciego）打造了這座豪華酒店。外型如緞帶般飄揚的「現代城堡」，覆蓋著色彩斑斕的鈦金屬，令人聯想起滑順的添丹魄（tempranillo）紅酒。

6. LUMA藝術實驗中心（LUMA Arles Foundation）

蓋瑞在法國亞爾（Arles）的這座建築中展現了對紋理與造型的精妙運用。這座與瑞士藝術收藏家瑪雅·霍夫曼（Maja Hoffmann）合作設計的183英尺高建築，外牆鋪滿不鏽鋼磚，與下方玻璃、混凝土材質搭配，使這座扭曲的建築宛如多面切割的寶石。

7. 路易威登藝術基金會（Foundation Louis Vuitton）

儘管蓋瑞多數作品以鋼材與鈦金屬運用見長,路易威登基金會卻展現其對玻璃的精妙掌控。...
儘管蓋瑞多數作品以鋼材與鈦金屬運用見長，路易威登基金會卻展現其對玻璃的精妙掌控。美聯社

儘管蓋瑞多數作品以鋼材與鈦金屬運用見長，路易威登基金會卻展現其對玻璃的精妙掌控。為在巴黎郊外的環境公園（Jardin d'Acclimatation）邊緣營造出透明雲朵意象，蓋瑞運用約3600片玻璃板，創造出線條流暢、輕盈之感。

8. DZ銀行大樓（DZ Bank Building）

儘管蓋瑞的建築以吸睛外觀聞名，DZ銀行大樓卻證明內在才是關鍵。這座2001年落成、位於柏林的建築，採用石灰岩外牆，以蓋瑞的標準而言顯得相當低調；然而當踏入其中，映入眼簾的巨型不鏽鋼空間，常被比喻為像個馬頭。

9. 跳舞的房子（Dancing House）

1996年落成、位於捷克布拉格的「跳舞的房子」由玻璃與石材組成。被蓋瑞暱稱為「Ginger & Fred」的這座荷蘭國民人壽保險公司大樓，其鮮明的動態線條有如翩然起舞的情侶，靈感來自美國知名舞者演員搭檔佛雷·亞斯坦（Fred Astaire）與琴吉·羅傑斯（Ginger Rogers）。

10. 雲杉街8號（8 Spruce）

2010年竣工、次年啟用的雲杉街8號，透過蓋瑞的視角重新詮釋紐約摩天大樓的樣貌。這座位於曼哈頓的78層建築，運用逾萬片形狀各異的不鏽鋼板構成其略帶扭曲的立面。紐約時報專欄作家尼古拉·烏魯索夫（Nicolai Ouroussoff）稱該建築改善了紐約最受歡迎的天際線。

