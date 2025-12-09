潘通公布2026代表色「雲舞白」 象徵平靜的力量

我的頻道

編譯俞仲慈／即時報導
色卡。Image by Yanis Ladjouzi from Pixabay
色卡。Image by Yanis Ladjouzi from Pixabay

設計印刷公司潘通(Pantone)旗下諮詢服務機構「潘通色彩研究所」(Pantone Color Institute)公布2026年度代表色為「雲舞白」(Cloud Dancer)，象徵明年迎來平靜力量。

根據該研究所本月4日發布的新聞稿，編號11-4201「雲舞白」為明年度流行色，宣稱此種白色「象徵在快節奏社會中，大眾重新發現並審慎思考和靜思的價值，從而帶來平靜力量」，強調選擇這種簡潔色彩象徵「對一個擺脫過度消費的未來懷有渴望」。

設計印刷公司潘通(Pantone)旗下諮詢服務機構「潘通色彩研究所」(Panto...
設計印刷公司潘通(Pantone)旗下諮詢服務機構「潘通色彩研究所」(Pantone Color Institute)公布2026年度代表色為「雲舞白」(Cloud Dancer)，象徵明年迎來平靜力量。圖取自Pantone網站

潘通色彩研究所執行董事艾斯曼(Leatrice Eiseman)透過新聞稿強調：「在此變革時代，當我們重新想像未來、重新定位自我與世界關係的轉型時刻，潘通11-4201『雲舞者』以低調的白色色調，預告清晰的未來。」並補充道：「我們周圍的喧囂已令人難以承受，讓我們難以聆聽內心聲音，而『雲舞白』是一種有意識的簡化，能夠提升我們的專注力，讓我們遠離外界干擾。」

為慶祝「雲舞白」此次入選，潘通除了分享「雲舞白」在美容、時尚、家居裝飾與多媒體設計等各領域的應用案例，同時為推廣委託藝術和創意表現，首次邀請插畫家兼視覺藝術家龐齊(Emiliano Ponzi)共同合作推出一款限量手提袋，「以其獨特的視覺語言展現『雲舞白』，將概念深度與精確圖形完美結合」，並計畫透過Pantone.com官網發售。

潘通色彩研究所分析全年時尚、時事、科技等各領域趨勢，挑選塑造社會的重要色彩，最終敲定年度色彩，先前選擇17-1230「摩卡慕斯」(Mocha Mousse)作為2025年度色彩，屬於一種「溫暖而濃鬱的棕色調」；至於13-1023「柔和蜜桃」(Peach Fuzz)和18-1750「非凡洋紅」(Viva Magenta)則分別被選為潘通2024和2023年度色彩。

