波蘭這家聖誕裝飾廠商 自詡玻璃魔法師

位於波蘭 南部的聖誕裝飾品製造商GlitterLab自詡為「玻璃的魔法師」，無論是穿芭蕾舞衣的泰迪熊還是緋紅色的鳳凰，他們能為客人打造客製化且獨一無二的聖誕樹裝飾球，因此客戶遍及全球。公司負責人莫斯托夫斯卡（Barbara Mostowska）說，在這個幾乎能買到任何東西的年代，一個用手工和體貼製作的產品分外珍貴。

GlitterLab位於波蘭南部有20萬人口的小鎮琴斯托霍瓦（Częstochowa），開業超過80年，是莫斯托夫斯卡的祖父母在二戰後創立，傳到莫斯托夫斯卡已是第三代。GlitterLab起初生產玻璃煙嘴，接著是玻璃試管，後來改做聖誕樹裝飾球、慢吹製裝飾球，進入美國市場後又加入用模具製作的裝飾球。

GlitterLab汲取了小鎮的歷史，當地一座修道院供奉有名的黑色聖母像，信徒朝聖後大多會帶回由當地工匠製作的紀念品。莫斯托夫斯卡說他們是繼承人，使用的技術不是隨便就能學會的，已經流淌在他們基因中，公司網站上寫他們能製造玻璃通常無法呈現的形狀和設計。

GlitterLab的客戶遍布全球，包括法國拉法葉百貨、英國哈洛德百貨、施華洛世奇，官網上介紹他們的製作過程是高度保密的商業機密，全程手工打造，每個產品都獨一無二，手工技藝、新科技和精明的行銷三者結合創造驚人利潤，例如為哈洛德打造的黃色花聖誕球一個要價168元。

為了打造獨特的飾品，GlitterLab的工匠先以軟黏土將客戶畫在紙上的草圖做成雕像，反覆修改，再選擇合適的材料搭配，設計師不只使用玻璃，還用樹脂、木頭、水晶和金屬等材料，做出超越常見傳統裝飾品的形狀。