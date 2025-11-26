我的頻道

華府2國民兵遭槍擊 白宮封鎖 槍手被捕

一洲焦點／川普打電話給習 為了高市、賴清德投書華郵

紐約市250餘座戶外雕塑 全靠這6人「美容」

世界新聞網／輯
華盛頓廣場拱門。美聯社
冬季即將來臨，紐約市裡一支六人的小隊伍正和時間賽跑，他們負責紐約上百處歷史古蹟的清潔、修繕和保護，讓這些地點或藝術品維持在最佳狀態，現在正趕在天氣變得嚴寒前完成所有戶外工作；除了修復工作，他們也會進行預防性維護，替納稅人省錢。

這些古蹟的整理和保護是紐約市「古蹟保存計畫」的一部分，公園部門的員工要定期清潔受到風雨、鴿子、人為損壞和車輛廢氣破壞的八百多處古蹟；公共藝術管理員、小組負責人桑德斯（John Saunders）說，他們的工作量非常龐大，清潔維護的對象不只有青銅或雕像，還有法拉盛大地球儀、華盛頓廣場拱門及現代藝術作品。

桑德斯已在公園部門服務了19年，他說大多數銅像都要每年清潔並重新上蠟，保護它們免受酸雨或汽車廢氣侵害；一支三人小組近期被分配帶著噴燈維護大軍團廣場的貝利噴泉雕像，在這之前團隊才緊急更換支撐雕像的鬆動石塊，避免雕像倒塌。

紐約市政府藝術和古物部門主任庫恩（Jonathan Kuhn）說，自從計畫在1990年代啟動以來，團隊按月安排巡視各處，維護工作通常會安排在周年、慶生或節日的慶祝活動當月，例如11月有退伍軍人節，他們就在那之前將紐約大多數的戰爭紀念碑都整理一番。

庫恩說，他們希望避免陷入忽視問題和修復的循環，所以他們會在小問題變大麻煩之前就解決，例如石塊因水滲入而崩裂。另外，大部分的研究工作也都由團隊完成，他們儲存了大量符合的顏料和石塊，需要修復雕像時就能派上用場。

除了75萬元的維修經費，他們也會動用專款進行維護。桑德斯說，透過每年的預防性工作，他們替納稅人省錢，因為例行維修可以避免緊急狀況和耗時耗資的重大專案。

今年的主要翻新對象包括徹底清理布朗克斯勝利紀念公園、修復華埠的金勞紀念牌坊，以及布朗克斯1970年代的裝置藝術「波多黎克太陽」（Puerto Rican Sun）的修復，原作者費雷爾（Rafael Ferrer）審核了團隊使用的所有顏料，他們也在費雷爾的指導下進行修復工作。

其他在今冬工作清單上的小型修復工作包括一塊彎曲的1910年代公園牌匾，還有一個被破壞的獅頭噴泉孔，這兩項都會在團隊的維修工作室進行修復。

大軍團廣場。Image by Simon from Pixabay
桑德斯 紐約市 復工

