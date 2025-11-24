在世界最冷的「舞台」演奏 紐西蘭海軍樂手圓夢

我的頻道

世界新聞網／輯
沛恩在南極洲的斯科特基地（Scott Base）演奏。美聯社
想在世界寒冷的一角演奏音樂，需要機智與毅力，還有給學童使用的塑膠樂器以防凍傷手指和臉。沛恩（Natalie Paine）是紐西蘭海軍裡的法國號樂手，十月時分配到南極洲駐紮，她的旋律從地球上最遠的練習室飄入冰凍的羅斯海（Ross Sea）。沛恩說，這裡很漂亮又啟發人心，她會坐在窗邊執行勤務，休息時演奏音樂。

美聯社報導，沛恩在炎熱乾燥的澳洲阿德萊德（Adelaide）長大，夢想成為科學家造訪冰凍大陸，到了大學卻主修音樂，兒時夢想拋諸腦後。數年後，她發現軍隊有在南極洲駐紮，協助科學家進行研究。軍隊教官表示，任何成員都有機會獲得這項任務，這讓她的眼睛一亮。

雖然夢想重燃，但實現並非易事，沛恩經歷四年反覆申請失敗，最後才獲得通信兵的職位，這項工作非常累人，每周需工作六天，監控斯科特基地（Scott Base）的無線電、電話與電子郵件等通訊設備，有時還要聯絡待在冰原上的人們，沒有太多時間演奏。

沛恩（Natalie Paine）是紐西蘭海軍裡的法國號樂手，十月時分配到南極洲...
一有空閒，沛恩就會進行音階與口肌練習，為了不打擾正在值勤的其他人，她會溜出主基地，前往紐西蘭探險家希拉里爵士（Sir Edmund Hillary）在1957年搭建的小屋。坐在窗邊看著冰上的海豹，她感覺新的音樂靈感不停湧現。

沛恩說，這裡美不勝收，而且美景充滿原始與野性，圍繞著大地與動物，在精神、情感甚至身體層面都讓人震撼不已。但她的音樂練習遇到困難，需要一種堅固、但比黃銅製的法國號輕巧，又不會凍傷手的樂器，最後選擇jHorn，這是一種為孩童製作的入門銅管樂器，小巧而且塑膠材質很輕又耐用，不需要花太多時間保養。

紐西蘭海軍過去從未派駐軍樂手到南極洲，因此沛恩算是首例。她為換旗儀式等活動現場演奏音樂，取代例行使用音響播放曲調。沛恩說，她得戴上雙層滑雪手套，裡面再放暖暖包才有辦法拿起樂器，但手指還是感到快凍僵。她可能是少數能在攝氏零下21度的南極洲進行個人演奏的音樂家。

沛恩說，多個國家在這片冰凍大陸上互相合作讓她想到音樂，音樂是世界共通的語言，提醒人們彼此相連，並聯繫起家鄉、土地和身邊的人。

沛恩會坐在窗邊執行勤務，休息時演奏音樂。美聯社
紐西蘭 澳洲

