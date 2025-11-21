紐約市璀璨聖誕燈光秀 14地點陸續登場

2023年洛克菲勒中心的聖誕樹裝飾。美聯社

紐約市 到處裝點著璀璨燈飾的季節已經來臨，帶來節日歡愉氛圍；部分地點的裝置已點亮，其餘也即將陸續登場，將大蘋果化作絢麗多彩的冬季夢幻仙境。旅遊美食網站Time Out整理了全市14處主要燈飾慶典地點與亮燈日期，依時間順序排列如下。

哈德遜廣場「Shine Bright Only」：即日起至1月7日

兩百萬盞閃爍白燈裝點哈德遜廣場，為購物中心年度「Shine Bright Only」活動增添光彩。燈飾布置包括115英里串燈、725棵樹裝飾成閃耀森林，以及32英尺高的巨型熱氣球。

哈林區節日燈飾：即日起

哈林區於18日以紐約市獨有的燈光遊行揭開節慶序幕，此後整個街區都將綻放璀璨燈光。

布魯克林植物園Lightscape燈光秀：11月21日至1月4日

漫步在這條由百萬燈飾構成的步道，絢麗色彩與音樂相輝映；別忘了在閃閃發亮的裝置「冬季大教堂」（Winter Cathedral）前留影。

布朗士動物園節慶燈光秀：11月21日至1月4日

園內將展出400盞野生動物造型燈籠，呈現100種物種的風采。

戴克高地：感恩節後一周開始

多數住戶與專業布置人員會在感恩節後的周末點亮聖誕燈飾，若計劃步行前往，黃昏至晚間9點間皆宜；燈飾通常維持至一月初。

布萊恩公園：12月2日下午5:30

公園節慶活動已熱烈展開，包含溜冰場與大型市集，但在12月2日這天，美國銀行冬季村（Winter Village）將舉行特別的聖誕樹點燈儀式。

海港區（The Seaport）：12月2日晚上7:00

鄰近東河的海港區將於12月2日晚間6至8點舉行節慶點燈活動。現場將有鼓樂隊表演、雙鋼琴演奏、熱飲供應，並於7點舉行聖誕樹點燈。

洛克菲勒中心：12月3日晚上10:00

在12月3日星光熠熠的點燈儀式後，洛克菲勒中心聖誕樹將正式點亮迎接佳節。點燈活動於晚間7至10點進行，聖誕樹通常在10點前亮起。此後每日清晨5點至午夜12點持續閃亮。平安夜當天將持續亮燈24小時，跨年夜則自清晨5點亮燈至晚間9點；聖誕樹燈光秀將於一月中結束。

逾25年來，中央公園保護協會持續以燈飾點綴遊客中心Charles A. Dana Discovery Center，迎接佳節來臨。遊客可前往公園東北區觀賞，亮燈活動包括聖誕頌歌之夜、季節性活動，還有熱巧克力；依照慣例，活動將以船隊載著閃亮聖誕樹滑過哈林湖（Harlem Meer）畫下句點。

丹波拱門廣場：12月4日下午5:30

前往丹波拱門廣場與聖誕老人合影，享受熱可可、現場音樂、立體光雕投影及聖誕樹點燈儀式。

皇后區規模最盛大的聖誕樹點燈儀式將於洛克威大道（Rockaway Boulevard）舉行。當晚觀賞巨型聖誕樹亮燈後，次日現場還將舉辦遊行活動。

麥迪遜廣場公園：12月9日下午5:00

在這場擁有113年悠久歷史的聖誕樹點燈儀式中，享受節慶音樂；別忘了在公園北側水池，尋找這棵42英尺高冷杉的倒影。

華盛頓廣場公園：12月11日下午6:00

高大的聖誕樹完美襯托著公園著名拱門，若錯過點燈儀式，整個假日期間每日下午4時至凌晨1時，仍可欣賞這棵45英尺高、燈光璀璨的聖誕樹。

大燭台點燈儀式：12月14日至22日

猶太光明節（Hanukkah）期間，紐約市兩座巨型九燈燭台（menorahs）亦將於街頭亮起。