華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

大都會博物館明年重磅時裝展 將與館藏相輝映

世界新聞網／輯
紐約大都會博物館17日宣布，將於明年春季舉辦大都會服裝學院（The Costume Institute）年度展覽「服裝藝術」（Costume Art）。美聯社
紐約大都會博物館17日宣布，將於明年春季舉辦大都會服裝學院（The Costume Institute）年度展覽「服裝藝術」（Costume Art）。美聯社

紐約大都會博物館17日宣布，將於明年春季舉辦大都會服裝學院（The Costume Institute）年度展覽「服裝藝術」（Costume Art）。策展人波頓（Andrew Bolton）說，展覽將探討穿著服裝的身體，並依照不同種類的身體作為主題分類，例如裸體和經典體態，還有較少見的主題如衰老的身體及懷孕的身體。

美聯社報導，館方表示，服裝藝術展會透過將服裝及博物館藏品搭配並置，展現時尚如何和不同形式的藝術長久以來的交織。博物館執行長霍萊因（Max Hollein）說，他希望展覽可以帶領遊客在博物館內透過藝術史踏上一段時尚之旅，發現藝術和時尚間的連結。

波頓在聲明中指出，展覽中藝術品和服裝的連結將涵蓋從形式到概念、從美學到政治、從個體到全體、從具象到象徵，以及從俏皮到深奧。例如在裸體展區，德國藝術家杜勒（Albrecht Dürer）在1504年創作的作品將和比利時設計師范貝倫東克（Walter Van Beirendonck）2009年設計來重新審視伊甸園亞當夏娃故事的萊卡緊身服飾並列。

展覽將探討穿著服裝的身體，並依照不同種類的身體作為主題分類，例如裸體和經典體態，...
展覽將探討穿著服裝的身體，並依照不同種類的身體作為主題分類，例如裸體和經典體態，還有較少見的主題如衰老的身體及懷孕的身體。美聯社

服裝藝術展將於明年5月10日開始對外展出，展期至2027年1月10日，展覽也會在新的展廳舉辦，是近1萬2千平方英尺的全新展廳Condé M. Nast Galleries，展廳原為博物館的零售店，緊鄰博物館的大廳（Great Hall）。

這表示時尚名流、影劇大咖明年5月4日參加慈善晚宴Met Gala時，距離展覽可能只有一步之遙，讓他們在啜飲美酒和進行交際前能欣賞展覽。

霍萊因說，館方希望提供時尚一個更突出顯眼的空間，也想給一般參觀者更順暢的體驗。過去幾年，時尚相關的展覽總吸引人潮，長長的人龍排到其他展廳，在好幾處造成壅塞。

波頓說，新展廳的啟用對大都會服裝學院來說是個關鍵時刻，認可時尚不只在藝術史中，還有當代文化中扮演的關鍵角色。

近期宣布從美國芭蕾舞劇院退休的芭蕾舞者科普蘭（Misty Copeland）也出席了公佈主題的記者會。她在發言時談到時尚和舞蹈之間的相互影響，為各種型態的身體也是一種藝術提供有力的論點，都值得被看見、被頌揚。

近期宣布從美國芭蕾舞劇院退休的芭蕾舞者科普蘭（Misty Copeland）也出...
近期宣布從美國芭蕾舞劇院退休的芭蕾舞者科普蘭（Misty Copeland）也出席了公佈主題的記者會。歐新社

延伸閱讀

