我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

馬岩松設計 洛杉磯盧卡斯博物館明年9月開幕

編譯周靜芝/即時報導
歷經近四年延宕，盧卡斯敘事藝術博物館（Lucas Museum of Narrative Art）近日宣布將於2026年9月22日開幕。美聯社
歷經近四年延宕，盧卡斯敘事藝術博物館（Lucas Museum of Narrative Art）近日宣布將於2026年9月22日開幕。美聯社

歷經近四年延宕，盧卡斯敘事藝術博物館（Lucas Museum of Narrative Art）近日宣布將於2026年9月22日開幕。

洛杉磯時報報導，這座耗資10億、佔地30萬平方英尺的博物館由MAD建築事務所創辦人馬岩松設計，2018年於洛杉磯自然史博物館鄰近的博覽會公園（Exposition Park）動工。該館原定2021年完成主要工程，卻因新冠疫情導致工程延後；2022年館方將開幕延至2025年，歸因全球供應鏈問題導致建材採購困難。

今年稍早，開幕日期再度延至2026年。隨著確切日期敲定，博物館現僅剩十幾個月時間，為佔地10萬平方英尺、設有35個展廳的空間完成最終修飾。其永久館藏約四萬件藝術品，涵蓋雕塑、漫畫藝術、童書與科幻插畫及攝影作品。諾曼·洛克威爾（Norman Rockwell）、芙烈達·卡蘿（Frida Kahlo）、多蘿西·蘭格（Dorothea Lange）與馬克思菲爾德·派黎胥（Maxfield Parrish）等藝術家作品將在此展出。館內更珍藏創辦人喬治·盧卡斯（George Lucas）傳奇影藝生涯的服裝、道具與電影海報等，其中包含「星際大戰」（Star Wars）系列作品。

盧卡斯在聲明中表示，故事即是神話，當它們被繪成圖像時，能幫助人類理解生命的奧秘；這座博物館便是奠基於這樣的信念：圖像敘事是普世語言。

近期朝南的研究圖書館與宏偉的入口大廳終於初具雛形，圖書館採三層設計，其中兩層設有曲線木欄杆環繞的觀景陽台；牆面鋪設蜂蜜色木板，透過落地拱形窗戶可一覽博物館佔地11英畝的綠地，起伏的山丘點綴著原始與逾200棵新植的樹木。

這座由景觀設計師米亞·萊赫爾（Mia Lehrer）所設計的公園，將對大眾開放，無需博物館門票即可自由參觀。

博物館大廳設有三座玻璃電梯，後方將設置兩座劇院及大型展覽空間，作為該館及館藏的導覽入口。右側規劃咖啡廳，左側設有紀念品店；展廳位於四樓，餐廳則在五樓。博物館頂樓設有可供參觀的空中花園，但尚未公布細節。

今年五月，該館因裁撤15名員工引發財務疑慮，其中多屬教育與公共活動部門，約佔全職員工的14%。博物館另表示，有七名兼職與待命員工遭裁撤。

展館設計仍保留教育活動空間，當時博物館聲明強調，教育始終是盧卡斯博物館的主要核心。

洛杉磯 疫情 咖啡

上一則

枯萎植物別扔垃圾桶 2方法發揮再利用價值

延伸閱讀

轉嫁洛杉磯野火損失 加州保險公司將向屋主收新費用

轉嫁洛杉磯野火損失 加州保險公司將向屋主收新費用
羅浮宮又傳壞消息「梁柱結構堪憂」古希臘陶瓷展區暫停開放

羅浮宮又傳壞消息「梁柱結構堪憂」古希臘陶瓷展區暫停開放
日侵中18件史料文物 灣區華僑林凱斌捐贈廣州博物館

日侵中18件史料文物 灣區華僑林凱斌捐贈廣州博物館
繼羅浮宮後…敘利亞博物館也遭竊 6座古羅馬雕像失蹤

繼羅浮宮後…敘利亞博物館也遭竊 6座古羅馬雕像失蹤

熱門新聞

本周11項最新降價的精選推薦。示意圖（美聯社）

好市多本周超值清單曝光 11件必買好物大降價

2025-11-18 14:14
網友分享好市多印度手抓餅。抓餅示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Anil Sharma）

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

2025-11-21 19:12
西洋菜（watercress）。Image by 아름 김 from Pixabay

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

2025-11-21 11:16
落葉紛飛時節，許多人都有使用吹葉機（Leaf blower）的經驗，但除了作為清掃落葉的工具，Popular Mechanics網站列舉了吹葉機的其他用途，以及應避免的危險操作。路透

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

2025-11-20 11:22
華人留學生分享在紐約買盲盒剩菜的經驗。餐館示意圖，非新聞事件圖。(路透)

紐約留學生一口氣領6家「剩菜盲盒」 花40美元囤食一周

2025-11-15 19:35
美國航空公司無一擠進前十。示意圖（路透）

航空公司最新排名 美國無緣前十「這3家」穩居榜首

2025-11-18 15:30

超人氣

更多 >
她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨
屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職
這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國
曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套
「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海