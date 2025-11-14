光影魔幻師TeamLab落腳京都 展出50件沈浸藝術作品

日本京都全新沉浸式藝術空間「Biovortex」上月開幕以來，迅速成為全球遊客爭相造訪的新地標。路透

日本 京都全新沉浸式藝術空間「Biovortex」上月開幕以來，迅速成為全球遊客爭相造訪的新地標。這是日本藝術團隊teamLab近期打造的最大規模常設展覽，展區面積達10萬7639平方呎，展出50多件結合藝術、科技與自然的數位沉浸式作品，打破觀眾與藝術的界線。

其中代表作之一「Morphing Continuum」以漂在空中的無數光球與隨觀眾動作變化的巨型雕塑構成，透過光影與形體交錯流動營造律動感。

遊客們感受到光影震撼，認為該展覽不僅創造視覺享受，更讓人身心沉浸在其中。路透

teamLab共同創辦人豬子壽之(Inoko Toshiyuki)表示，「Morphing Continuum」讓觀者與雕塑融為一體，模糊彼此的界限，開啟嶄新的物質與感知體驗。

不少遊客感受到光影震撼，認為該展覽不僅創造視覺享受，更讓人身心沉浸在其中。25歲的荷蘭觀眾范柯斯坦傑(Dimitri VanCorstanje)形容，「這不只是用眼睛看，而是整個人都被吸進作品裡」。