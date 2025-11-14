光影魔幻師TeamLab落腳京都 展出50件沈浸藝術作品

我的頻道

編譯陳韻涵／即時報導
日本京都全新沉浸式藝術空間「Biovortex」上月開幕以來，迅速成為全球遊客爭相造訪的新地標。路透
日本京都全新沉浸式藝術空間「Biovortex」上月開幕以來，迅速成為全球遊客爭相造訪的新地標。這是日本藝術團隊teamLab近期打造的最大規模常設展覽，展區面積達10萬7639平方呎，展出50多件結合藝術、科技與自然的數位沉浸式作品，打破觀眾與藝術的界線。

其中代表作之一「Morphing Continuum」以漂在空中的無數光球與隨觀眾動作變化的巨型雕塑構成，透過光影與形體交錯流動營造律動感。

遊客們感受到光影震撼，認為該展覽不僅創造視覺享受，更讓人身心沉浸在其中。路透
teamLab共同創辦人豬子壽之(Inoko Toshiyuki)表示，「Morphing Continuum」讓觀者與雕塑融為一體，模糊彼此的界限，開啟嶄新的物質與感知體驗。

不少遊客感受到光影震撼，認為該展覽不僅創造視覺享受，更讓人身心沉浸在其中。25歲的荷蘭觀眾范柯斯坦傑(Dimitri VanCorstanje)形容，「這不只是用眼睛看，而是整個人都被吸進作品裡」。

由藝術家、工程師與建築師組成的teamLab於2001年成立，曾在紐約、台灣、新加坡沙烏地阿拉伯等地舉辦展覽，每年吸引數百萬人次參觀。其東京常設展「teamLab Planets」於2023財政年度以250萬4264名訪客人次，創下單一藝術團體博物館參觀人次的金氏世界紀錄(Guinness World Records)，展現teamLab持續擴大的國際影響力。

這是日本藝術團隊teamLab近期打造的最大規模常設展覽，展區面積達10萬763...
日本 新加坡 沙烏地阿拉伯

