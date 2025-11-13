德國博物館擺脫刻板印象 「暴躁導覽員」正紅

示意圖。Image by Una Laurencic from Pexels

多數遊客對歐洲博物館的印象是氣氛嚴肅，人們靜靜欣賞藝術品或歷史文物，要開口也是輕聲細語；但許多博物館正努力擺脫這種刻板印象，越來越重視讓展覽更具互動性與參與度。

每日郵報報導，雖然博物館的目標是讓展覽對非專業觀眾更具親和力，但德國 一座博物館卻提供截然不同的體驗。

杜塞道夫（Düsseldorf）的藝術宮（Kunstpalast）博物館擁有歐洲最龐大的玻璃藏品，這裡是被稱為「暴躁導覽員」（grumpy guide）的約瑟夫·蘭格林克（Joseph Langelinck）現身的場所。

博物館將蘭格林克的導覽行程宣傳為「極度粗魯」的體驗，每場收費約8美元，歷時一小時。官網描述，這位「暴躁導覽員」無所不知，更重要的是他比參觀者更懂藝術，且會讓參觀者明白這點；他易怒、惹人厭煩且傲慢無禮。

蘭格林克的怒氣部分來自某些藝術家與作品，在他理直氣壯的導覽下，這些作品本不該納入館藏，但主要還是對參觀者以及他們的行為。在這位「暴躁導覽員」導覽過程中，他會因遊客查看手機或坐下而當面斥責。

儘管態度粗魯，但這項每月兩次的「暴躁導覽員」意外大受歡迎，自五月推出以來場場爆滿，預約的觀眾已排到明年。

創造並扮演咄咄逼人蘭格林克的行為藝術家卡爾·布蘭迪（Carl Brandi）表示，他從不針對訪客的人格或外貌做人身攻擊，而是以群體為辱罵目標。他說，他的鄙視針對或許根本不存在的無知假設，但他會竭力讓參觀者感受到自己的無知。

藝術宮館長費利克斯·克萊默（Felix Krämer）委託布蘭迪扮演「暴躁導覽員」的靈感，部分來自「無禮侍者」（rude waiter）餐廳的病毒式宣傳奏效，例如今年關閉英國最後分店的凱倫餐廳（Karen's Diner）。

這家噱頭餐廳標榜「最佳美食，最差服務」，刻意提供不愉快的用餐體驗。員工被要求在顧客用餐過程不時辱罵，連演員丹妮絲·凡·歐頓（Denise Van Outen）等眾多名流也未能倖免。儘管凱倫餐廳以員工粗魯聞名，但部分員工的「過火」行為影片仍引發網友熱議。

然而，博物館參觀者似乎對「暴躁導覽員」的導覽內容樂在其中。衛報（The Guardian）報導，經歷70分鐘被厲聲指責與喝斥後，多數參觀者反而認為經歷了一段愉快時光。

一位造訪博物館並加入導覽行程的參觀者表示，他覺得這既幽默又機智，蘭格林克批評策展的方式堪稱絕妙。