梅西感恩節遊行 4款全新主題氣球首次亮相

今年的梅西感恩節 大遊行陣容浩大，歌手席亞拉（Ciara）、外國人合唱團（Foreigner）、利爾·喬恩（Lil Jon）、庫爾夥伴（Kool & the Gang）、巴斯達韻（Busta Rhymes）、米奇·蓋頓（Mickey Guyton）與堤亞娜·泰勒（Teyana Taylor）將亮相；熱門動畫電影「KPop獵魔女團」的主唱者亦將現身，頭上頂著片中可愛角色的氣球。

從芭蕾舞者泰勒·佩克（Tiler Peck）到美食節目「Hot Ones」主持人西恩·埃文斯（Sean Evans），多樣化的明星組合，共同歡慶這個年度盛典。其中最受矚目的是奧黛麗·努娜（Audrey Nuna）、金恩在（EJAE）與雷·艾咪（Rei Ami），她們是「KPop獵魔女團」中虛擬女團HUNTR/X的幕後唱將；電影原聲帶不僅登上告示牌200專輯榜冠軍，近期更獲頒白金唱片。電影中的呆萌老虎Derpy與喜鵲Sussie的造型氣球，也將加入遊行陣容。

美聯社報導，遊行將於11月27日上午8時30分（各時區同步）展開，陣容包含32個造型氣球、3座氣球裝置（ballonicles）、27輛花車、33組小丑隊伍及11支樂隊，所有隊伍都將為聖誕老人引路。電視節目「今天」（Today）主持人薩瓦娜·格思里（Savannah Guthrie）、歐塔·卡比（Hoda Kotb）與艾爾·洛克（Al Roker）將在NBC與Peacock平台負責轉播。

3座氣球裝置中的「百老匯」（Broadway），由音樂劇Buena Vista Social Club、Just in Time及Ragtime的演員代表，同時還有無線電城「火箭女郎舞蹈團」，以及三屆美國花式滑冰冠軍伊利亞·馬里寧（Ilia Malinin）與殘奧選手傑克·華萊士（Jack Wallace）。

每年梅西感恩節大遊行沿途都擠滿觀眾，為花車、表演者與樂隊歡呼助陣。去年NBC與Peacock平台收視人數突破3100萬，較前年增長10%，創下遊行史上最高收視紀錄。

今年將有四款全新主題氣球首度亮相，包括「巴斯光年」（Buzz Lightyear）、「小精靈」（Pac-Man）、「超級瑪利歐兄弟」（Super Mario Brothers）中的瑪利歐，以及高32英尺的洋蔥氣球馬車，車上將有八位「史瑞克」（Shrek）系列中的角色。

為迎接明年遊行百年紀念，主辦單位特別復刻歷屆經典氣球，包括虹鱒、河馬、毛毛蟲及臘腸狗等造型。

今年還將推出六款全新主題花車，包括荷美郵輪、樂高、瑞士蓮巧克力、「怪奇物語」（Stranger Things），以及由Serta床墊打造的奇幻綿羊群。