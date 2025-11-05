我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

節日限定特級初榨橄欖油 好市多上架了

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

大埃及博物館蓋20年終於開幕 這些亮點不能錯過

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
全球最大的考古博物館「大埃及博物館」（Grand Egyptian Museum, GEM）1日盛大開幕，在充滿法老時代意象的典禮中，無人機燈光秀於夜空中勾勒出圖坦卡門、太陽船與金字塔輪廓。美聯社
全球最大的考古博物館「大埃及博物館」（Grand Egyptian Museum, GEM）1日盛大開幕，在充滿法老時代意象的典禮中，無人機燈光秀於夜空中勾勒出圖坦卡門、太陽船與金字塔輪廓。美聯社

全球最大的考古博物館「大埃及博物館」（Grand Egyptian Museum, GEM）1日盛大開幕，在充滿法老時代意象的典禮中，無人機燈光秀於夜空中勾勒出圖坦卡門、太陽船與金字塔輪廓。這座延宕已久的巨大工程，以豐富而現代的方式呈現該國數千年歷史遺產。

美聯社報導，歷經20年籌建，坐落於吉薩金字塔與獅身人面像附近的大埃及博物館，是埃及政府振興旅遊業、為陷入困境的經濟注入活力的核心項目。

躋身世界頂級博物館的雄心

這座以縮寫GEM為外界所熟知的博物館，是埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sissi）自2014年就任以來推動的多項大型工程之一，這些包含基礎建設的巨額投資，目的在振興因數十年停滯、又在2011年「阿拉伯之春」動盪後遭受重創的疲弱經濟。

埃及法老歷史使其長期成為旅遊勝地，但該國苦於整理與展示從小件珠寶、絢麗墓室壁畫到巍峨法老與獸首神像等數量龐大的文物，且隨著全國持續出土新文物，藏品規模不斷擴大。

這座全球規模最大的單一古代文明博物館，與以當代風格打造的建築形成鮮明對比。寬敞開放的展廳可容納約五萬件文物，並設有虛擬實境展區；自1922年出土以來，圖坦卡門法老墓葬的完整珍寶收藏首次完整展出。

新館取代了位於開羅市區、擁有逾百年歷史的埃及博物館（Egyptian Museum）；儘管舊館新古典主義建築風格典雅，卻過於陳舊，且常被批評像「倉庫」：文物過多，卻缺乏解說。

耗資12億美元興建的GEM，始建於2005年，當時的總統為穆巴拉克（Hosni Mubarak）。2011年，動盪局勢導致工程中斷，「阿拉伯之春」革命最終推翻了強人統治；後續延宕不斷，原定夏季開幕的計畫，因六月爆發的以色列與伊朗十二日戰爭而推遲。

埃及旅遊暨文物部長法帝（Sherif Fathy）表示，新博物館預計每年吸引500萬遊客，將躋身全球最熱門博物館之列。相較之下，2024年巴黎羅浮宮接待870萬人次，大英博物館650萬人次，紐約大都會藝術博物館則為570萬人次。

拉美西斯二世與圖坦卡門

GEM採用仿照鄰近金字塔的三角形玻璃幕牆設計，常設展區面積達25萬8千平方英尺。步入博物館中庭，迎面而來的是拉美西斯二世的花崗岩巨像。這位古埃及最強大的法老之一，在西元前1279至1213年間統治約60餘年，將古埃及版圖向東拓展至現在的敘利亞、向南延伸至蘇丹。

去年局部開放的12座主展廳，按時代與主題陳列從史前至羅馬時期的文物；1日起首度開放的兩座展廳，專門陳列圖坦卡門的五千件文物。這位少年法老統治時期為西元前1361至1352年，其陵墓由英國考古學家卡特（Howard Carter）於1922年在南部城市盧克索（Luxor）發現；舊埃及博物館因空間不足，僅展出約三分之一藏品。

亮點包括圖坦卡門的三座靈床與六輛戰車、金製王座、鍍金石棺，以及由黃金、石英、青金石與彩色玻璃製成的面具。

埃及知名考古學家、前文物部長哈瓦斯（Zahi Hawass）表示，圖坦卡門珍藏是GEM的鎮館之寶。他說，為何這座博物館如此重要，眾人皆期盼其開幕？只因圖坦卡門。

提振旅遊與經濟

埃及期望新館能吸引更多遊客延長停留時間，為疲弱的經濟注入急需的外匯。該國政府同時整建了博物館周邊區域、鄰近的金字塔群與獅身人面像；新建高速公路，地鐵站正在附近施工。開羅西部的Sphinx國際機場也已啟用，距博物館僅40分鐘車程。

自2011年以來，埃及旅遊業在多年政治動盪與暴力中飽受打擊。近年來，隨著新冠疫情消退及俄烏戰爭爆發（兩國均是埃及主要觀光客源），旅遊市場已開始復甦。

官方數據顯示，2024年埃及旅客數創下約1570萬人次紀錄，貢獻國內生產總值約8%。法帝表示，今年預期約有1800萬遊客，目標2032年前達到3000萬人次。

官方數據顯示，2024年埃及旅客數創下約1570萬人次紀錄，貢獻國內生產總值約8...
官方數據顯示，2024年埃及旅客數創下約1570萬人次紀錄，貢獻國內生產總值約8%。美聯社

埃及 地鐵站 大都會

上一則

政府關門之際 部分損失旅遊保險可能不賠

延伸閱讀

大埃及博物館開幕 公民連署德國歸還娜芙蒂蒂頭像

大埃及博物館開幕 公民連署德國歸還娜芙蒂蒂頭像
氣味結合藝術文物 探索千年神秘力量

氣味結合藝術文物 探索千年神秘力量
談藝／頭髮博物館熄燈 3000藏品流散全美

談藝／頭髮博物館熄燈 3000藏品流散全美
美國華人博物館年度晚宴頒獎 講述華人聲音故事

美國華人博物館年度晚宴頒獎 講述華人聲音故事

熱門新聞

白蛋和棕蛋幾乎沒有差別，唯一真正的差別在於母雞的品種。示意圖（路透）

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

2025-11-04 15:05
居家整理專家建議使用「倒放法」來整理衣櫃，將所有衣架反掛起來，每次穿過衣服後再把它正掛回去。示意圖。(取材自Unsplash @Adrienne Leonard)

斷捨離總是難以抉擇 專家教一招：無懸念 就丟它們

2025-11-02 23:30
網友熱議好市多銷售的竹製蒸籠優缺點。好市多示意圖。(路透)

華人見好市多竹蒸籠價格眼睛亮了 過來人示警有雷點

2025-10-31 19:42
總統川普今年7月簽署的「大而美法」，給65歲及以上者提供額外6000元社安金個人扣除額稅收抵免，從而顯著減輕長者的稅收負擔。美聯社

社安金明年漲幅只是小菜 6000元抵稅額才是大利多

2025-10-31 09:08
專屬長者優惠讓每趟旅程都能省下數百甚至上千美元。示意圖（美聯社）

退休也能玩很省…18個長者專屬「旅遊折扣」一次看

2025-11-03 14:46
在晚上11點至凌晨1點之間就寢會破壞荷爾蒙（皮質醇與褪黑激素）的自然平衡，導致睡眠品質不佳。示意圖。（123RF）

為何10點半是最佳就寢時間 專家這麼說

2025-10-29 11:15

超人氣

更多 >
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲
90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢

90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢