氣味結合藝術文物 探索千年神秘力量

編譯盧炯燊／即時報導
這個名為「氣味的神秘力量」(The Secret Power of Scents) 的別開生面展覽，是在31個展廳裡，透過81種不同的氣味給觀眾一個全新體驗。美聯社
這個名為「氣味的神秘力量」(The Secret Power of Scents) 的別開生面展覽，是在31個展廳裡，透過81種不同的氣味給觀眾一個全新體驗。美聯社

有沒有想過戰爭是甚麼氣味？愛情的芬芳氣息又是怎樣的呢？中世紀巴黎的惡臭？宗教的神聖香氣……？現在你都可以嗅聞出來了。

德國西部城市杜塞爾多夫(Düsseldorf) 著名的藝術宮博物館(Kunstpalast) 從10月29日開始，舉行一個將氣味與藝術巧妙融合的展覽，不但帶領參觀者踏上一段跨越千年文化歷史的旅程，而且還探索未來的未知嗅覺世界。

這個名為「氣味的神秘力量」(The Secret Power of Scents) 的別開生面展覽，是在31個展廳裡，透過81種不同的氣味給觀眾一個全新體驗。

博物館館長克雷默 (Felix Krämer) 說，「這個展覽既是實驗也是邀請，邀請觀眾們用鼻子去探索氣味的歷史」 。

展覽以時間作為順序，從中世紀的宗教文物一直延伸到21世紀的當代藝術。各個展廳都配備氣味標識、霧化器以及擴散器，目的是將藝術作品與特定時期、又或文化背景下的氣味聯繫起來。

例如在聖經裡經常提到的沒藥，既屬於香料、也屬藥材，是基督教、猶太教及伊斯蘭教用作為祈禱及淨化的象徵。在一個佈置成幽暗的基督教展廳裡，就漂盪著沒藥的氣味。

氣味比任何其他感官，更能直接強烈刺激情緒反應。因此在第一次世界大戰展廳，當觀眾按下按鈕時，極有可能因為恐懼而退縮，因為擴散器所散發出的氣味，就是由火藥、鮮血以及硫磺的金屬氣味等混合而成。

展覽策展人、氣味及氣味技術權威專家穆勒-格呂諾(Robert Müller-Grünow)指出，任何經歷過戰爭，尤其是傳統戰爭的人，都會憎恨這種氣味，在這裡你真的能聞到戰爭的殘酷。

在另一端的展廳則充愛情氣息，特別是配上弗拉芒畫派大師魯本斯(Peter Paul Rubens)在 1610年創作的畫作「維納斯與阿多尼斯」(Venus and Adonis)，在一對戀人的感染下，配合以玫瑰及麝貓香(civet)為主的香氣，就讓人如墮入激情的愛河裡。

穆勒-格呂諾說，這個展廳的主題是激情與情感。他解釋，麝香貓的氣味在17世紀被認為具有情色及愛慾的意味，不過到了現代，不少人卻對這種氣味感到厭惡及退避三舍。

在現代藝術展區裡，散發出極具當代氣息的氣味，可讓人聯想到可口可樂又或德國歐洲之翼航空公司(Eurowings) 等世界知名品牌。當旅客登上歐洲之翼航機時，在飛機內會聞到這種令人愉悅放鬆的香氣。

這個獨有的氣味展，展期直到2026年3月8日。

德國西部城市杜塞爾多夫(Düsseldorf) 著名的藝術宮博物館(Kunstp...
德國西部城市杜塞爾多夫(Düsseldorf) 著名的藝術宮博物館(Kunstpalast) 從10月29日開始，舉行一個將氣味與藝術巧妙融合的展覽。美聯社

