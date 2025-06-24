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跨越時空和文化 麻州伍斯特博物館壁毯展難得一見

編譯莊瑞萌／即時報導
伍斯特藝術博物館檔案照。（美聯社）
伍斯特藝術博物館檔案照。（美聯社）

麻州伍斯特藝術博物館(Worcester Art Museum)近日將舉辦「塵封寶藏：伍斯特藝術博物館的壁毯收藏」(From the Vault: Collecting Tapestries at the Worcester Art Museum)特展，展出精選珍稀壁毯，涵蓋11件歐洲大型織毯、19件科普特(Coptic)、前哥倫布時期以及1件現代美國作品，共31件壁毯，部分為數十年來首度公開展出，展期至今年7月27日止。

根據華爾街日報(WSJ)報導，壁毯曾是歐洲中世紀石造城堡與教堂的重要裝飾，不僅彰顯權勢也具保暖功能，常以宮廷生活、愛情、戰爭、神話等主題描繪瑰麗場景。然而歷經百年歲月，壁毯因對光線、溫度與重力極為敏感因而保存不易，多半長期捲藏庫房。此次能夠重見天日格外珍貴。

這次展覽焦點是一幅掛在展廳、高12呎、長達26呎的「最後審判」(The Last Judgment)，該作品製作於西元1500年左右，原為「人類救贖故事」(The Story of the Redemption of Mankind)十幅作品中的最後一幅，推測是在當時壁毯重鎮布魯塞爾製作，設計者可能為知名聖壇畫畫家柯利恩·德·科特(Colijn de Coter)。

該作品使用羊毛與絲線織成，畫面描繪超過百位人物，包括耶穌身披紅袍端坐中央，兩側為馬利亞與施洗約翰，天使則吹號喚醒死者，下方場景分別為獲救與墮入地獄之人，寓意善惡分明。作品先前已在比利時修復，現以絢麗色彩與細緻織工重現觀眾眼前。

相較之下，20世紀作品「豐收時刻」(Harvest Time, 1937)則展現另一種風貌。該作品由法國藝術家尚·呂薩(Jean Lurçat)設計，畫面採藍灰色調，內容簡潔，描繪農人艱辛勞作，神情疲憊，詮釋出作者本身的社會寫實主義風格。雖延續傳統以植物圖樣裝飾邊框，但精神上更近似於法國畫家米勒(Jean-François Millet)筆下的農夫畫像。

本次展覽是由策展人德蘭妮·基南(Delaney Keenan)策劃，搭配介紹文字強調與當地的歷史連結，另有圖錄提供更詳盡的藝術史背景與其他未展出作品資訊。主辦單位希望透過本次展覽，不僅讓觀眾能欣賞織毯之美，也鼓勵其他博物館將典藏織品從庫房取出，再度在世人眼前亮相。

華爾街 麻州

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