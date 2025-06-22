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小禮拜堂藏70年壁畫 被譽 「緬因州的西斯廷小堂」

編譯廖振堯／即時報導
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緬因州的南梭倫禮拜堂被稱為「緬因州的西斯廷小堂（Sistine Chapel）」。（美聯社）
緬因州的南梭倫禮拜堂被稱為「緬因州的西斯廷小堂（Sistine Chapel）」。（美聯社）

緬因州的南梭倫禮拜堂(South Solon Meeting House)看起來就像任何其他新英格蘭教堂一樣：一個四方白色尖頂建築，周圍環繞著古老的石牆，然而其內部卻不若外觀看起來那麼樸素，這裡的壁畫已有70年歷史，該州藝術界的一些人將其描述為「緬因州的西斯廷小堂(Sistine Chapel)」。

美聯社報導，該禮拜堂建於1842年，到20世紀40年代都用於舉辦教堂禮拜，中途曾因戰爭等原因關閉。鄰近斯科希甘繪畫雕塑學校(Skowhegan School of Painting and Sculpture)的校友瑪格麗特·戴·布雷克(Margaret Day Blake)發現這座禮拜堂處於廢棄狀態，便於1951年呼籲年輕藝術家在學校的監督下繪製壁畫。

藝術家得以自由創作，不過被告知主題若是聖經故事將更為豐富而適宜。1952年至1956年間，多個著名聖經場景逐漸佈滿牆壁：一幅壁畫描繪了戴著頭巾的亞伯拉罕準備按照上帝的命令犧牲他的兒子以撒；另幅壁畫參考了達文西的《最後的晚餐》；而米開朗基羅在梵蒂岡西斯廷小堂描繪的大洪水場景，也重現在此。

當年作畫的13位藝術家中僅有兩位健在，均已年過九十，分別是紐約市的阿貝萊斯(Sigmund Abeles)、麻州牛頓市的赫爾維茨(Sidney Hurwitz)，兩人都深情回憶作畫過程。赫爾維茨說，他們一夥人會去那裡畫畫，然後在後面的墓地吃午餐，「那是一段非常美好的時光，我很喜歡。」阿貝萊斯則回憶起自己畫的《創世紀》中雅各與天使搏鬥的場景，說「那是個非常特別的地方，創作壁畫是一次獨特的經歷。」

最近緬因州科爾比學院(Colby College)的學生專門為這些壁畫設了一個網站，再度引起人們的興趣。該學院藝術系教授普萊許(Véronique Plesch)希望這座建築能激發更多人欣賞壁畫，「我愛上了這個地方，因為我一生都在研究壁畫。」

普萊許也是負責管理該禮拜堂的歷史學會董事會成員，她認為這些畫作應該留在公共場所，而不是私人機構。如今，這座沒有門鎖的禮拜堂向公眾開放，成為社區聚會和表演的場所。除了壁畫，它的許多舊時代特徵，包括為身材矮小的人製作之箱式長木椅，仍然完好無損。

緬因州的南梭倫禮拜堂被稱為「緬因州的西斯廷小堂（Sistine Chapel）」...
緬因州的南梭倫禮拜堂被稱為「緬因州的西斯廷小堂（Sistine Chapel）」。（美聯社）

緬因州 梵蒂岡 新英格蘭

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