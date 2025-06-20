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羅浮宮員工抗議「過勞」無預警關閉

記者張聲肇／即時報導
羅浮宮是全球訪客最多的博物館。(路透)
羅浮宮是全球訪客最多的博物館。(路透)

舉世聞名的巴黎羅浮宮16日無法開門迎客，因為員工抗議「過勞」， 無預警關閉，還說這個機構要垮了，「從內部垮起。」

美聯社報導，展示達文西作品和千古文明瑰寶的博物館，竟然被身負歡迎全球人士前去參觀的工作人員自己拖垮，誠然是「難以想像的一幕。」

博物館導覽員、票務員、保安人員開例行會議時，向「上層」抗議參訪人潮太擁擠、員工人數不足、工作環境太差......臨時決定罷工，全館只好關門。

密爾窩基人華德（Kevin Ward，62歲）擠在貝聿銘玻璃金字塔下，成堆莫名其妙的人群當中，說「蒙娜麗莎的哀鳴現在就出現啦，好幾千人在排隊等，沒人出來溝通，沒人出面解釋。是不是她也要休假？」

羅浮宮不對外開放的事，很罕見。戰爭或病疫來襲時有過，少數幾次罷工，例如2019年因人潮過擠罷工，或2013年擔心恐怖分子攻擊時，也有過，但也不像這次，訪客個個手持門票在廣場上排隊，沒人知道為甚麼突然無預警就關門不營業。

前幾個月，法國總統馬克宏才公布要大整頓羅浮宮，針對問題根源諸如漏水、溫度起伏太大、設施老舊、人流太密空間不足無法負荷等等，進行「長期改善計畫。」

政府嘴巴裡的解決方案，對每天要面對「同樣問題」的第一線員工，顯然緩不濟急。法國總工會文化分會會員瑟斐艷（Sarah Sefian ），「我們需要的幫忙，不能等到六年以後才到。我們現在的壓力就大得不得了，不僅藝術品需要幫忙，保護藝術品的人，更需要有人來幫忙。」

去年參訪羅浮宮人數達870萬人次，超出設計容量一倍有餘。工作人員說，即使把每日入場人數限定在三萬以下，每天仍考驗著每個人的忍受極限，因為休息區太少、洗手間不足，金字塔的溫室效應，讓夏天的氣溫更燠熱難當。

瑟斐艷說，一開始每月一次的訊息交換會議，演成員工「洩憤」大會，員工與主管會議早上10點半開始，過了中午還沒開完，下午，館門仍閉鎖。

整頓預算7-8億歐元，主要由門票收入、私人捐款、政府經費和阿布達比羅浮宮分館授權費支付，非歐盟會員國的國民，參觀門票的費用，年底前也將提高。

再怎麼宏大的整頓計畫，都不如員工一句話：「我們等不了10年。」

羅浮宮 罷工 馬克宏

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