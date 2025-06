紐約市封街辦趴 第五大道博物館日又來了

紐約最大的街區派對,「博物館大道節」(Museum Mile Festival),即將於6月10日迎來其地47屆活動,由八家博物館和眾多社區合作夥伴將攜手慶祝這座城市非凡的文化多樣性。圖為大都會藝術博物館(Metropolitan Museum of Art,簡稱The Met)。美聯社

夏季是紐約這座城市最活力四色、充滿表現力的季節,而街區派對(block party)無疑是紐約夏天最令人興奮的活動,匯聚了這座城市無法被壓抑的活力。

想像一下,DJ在橋下或人行道上即興演奏,聽到音樂而湧上街頭的舞者,陌生人間相互攀談,再加上新創公司和獨立品牌的美食與周邊商品快閃店,每個畫面都是紐約原始創意脈搏的生動寫照。

紐約最大的街區派對,「博物館大道節」(Museum Mile Festival),即將於6月10日迎來其地47屆活動,由八家博物館和眾多社區合作夥伴將攜手慶祝這座城市非凡的文化多樣性,而在從第82街到第110街的第五大道步行區上也充滿了各式各樣不同的博物館,供你參觀。

大都會 藝術博物館(Metropolitan Museum of Art,簡稱The Met)、紐約新畫廊(Neue Galerie New York)、古根漢美術館(Guggenheim)、史密森尼庫柏修伊設計博物館(Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum)、猶太 博物館(Jewish Museum)、紐約市 博物館(Museum of the City of New York)、巴里奧博物館(El Museo del Barrio )和非洲藝術博物館(Africa Center)將於下午6點到晚上9點開放免費入場;這場節慶同時還將會有現場、音樂表演、展覽、老少咸宜的藝術創作等活動,全都會風雨無阻照常舉行。

「博物館大道節一直以來都是,藝術將不同社區、不同世代的人們凝聚在一起之長久力量的證明,」紐約市博物館館長威奇福(Stephanie Hill Wilchfort)告訴「觀察家報」(The Observer),「47年來,這項充滿活力的慶典已不單僅是個節日這麼簡單,它成了紐約最受歡迎的街區派對,有著免費向大眾開放的世界級博物館。作為『創建紐約』(Founded by NYC)活動的一部分,2025年的活動旨在這座城市在創造力、社區和公民領導方面的成就致敬。我們很榮幸,能成為讓所有人都接觸到文化這傳統的一份子。」