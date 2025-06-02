告贏當地政府 新罕布夏麵包店保住招牌畫作

李維特鄉村糕餅店的外觀。(美聯社)

新罕布夏州 一家麵包店老闆在與當地政府部門的法律訴訟中贏得勝利，成功保住店面屋頂上的甜甜圈藝術作品。

每日郵報報導，位於新英格蘭 風景優美的康威（Conway）鎮中心的李維特鄉村麵包店（Leavitt's Country Bakery）被要求拆除店面上方的藝術畫作，原因是該畫違反了當地法規。

這幅大型畫作矗立於這家以自製甜甜圈聞名的麵包店屋頂上，為當地高中生所創作，以新罕布夏州知名的白山為靈感，畫出各種可愛的烘焙食品；但康威當地部門並未覺得這是什麼有趣的事。

去年，他們命令李維特麵包店老闆蕭恩·楊（Sean Young）拆除這幅畫作，稱其涉嫌違反該鎮法規；這幅畫的面積是商業廣告所允許面積的四倍。但蕭恩辯稱這幅畫是藝術作品，而非商業廣告，並以第一修正案為依據對康威鎮提起訴訟，索賠1元。

日前地區法院法官約瑟夫·拉普蘭特（Joseph Laplante）裁定，甜甜圈畫作可以保留。法官在裁決書中寫道，康威鎮對其廣告法規的適用，特別是在本次案件中對李維特麵包店標誌的執法方式，經不起任何憲法的審查。

此一裁決是在2月一場劍拔弩張的庭審後做出的，當時麵包店與該鎮均提交了證據與目擊者證詞。蕭恩告訴華爾街 日報，他對勝訴感到欣喜。他說，他認為這幅畫生動地展現了讓華盛頓山谷（Mount Washington Valley）成為風景宜人之地的一切元素。

代表蕭恩的律師羅伯特·佛默（Robert Frommer）表示，人們不會因為開了家甜甜圈店就失去言論自由的權利；無論描繪的是甜點山還是真實山脈，這是店家的藝術選擇，而非政府決定。佔地1300平方英尺的李維特麵包店自1970年代起營業，是座古樸的紅色木屋。

此案引起輿論關注，因為新罕布夏州的州格言是「不自由毋寧死」（live free or die），該州傾向自由主義而非干預主義；例如該州不徵收營業稅，對道路安全採取放任態度，成年人在車上無需繫安全帶，騎摩托車也無需戴頭盔。

蕭恩在疫情期間買下了李維特麵包店，不久後萌生委託當地高中生作畫的念頭。他表示，在買下麵包店一年後，一位認識當地高中藝術老師的朋友告訴他，他們正在找人合作藝術項目；學生們欣然接受了這個機會，並對自己的作品感到自豪。

在法律訴訟期間，一向團結的社區居民立場分歧；第四代康威居民麗莎·帕倫特（Lisa Parent）參加了委員會會議，支持蕭恩的上訴。她在去年的一次會議上對委員會表示，她非常熟悉他們的廣告招牌政策，這些政策簡直雜亂無章。