告贏當地政府 新罕布夏麵包店保住招牌畫作
新罕布夏州一家麵包店老闆在與當地政府部門的法律訴訟中贏得勝利，成功保住店面屋頂上的甜甜圈藝術作品。
每日郵報報導，位於新英格蘭風景優美的康威（Conway）鎮中心的李維特鄉村麵包店（Leavitt's Country Bakery）被要求拆除店面上方的藝術畫作，原因是該畫違反了當地法規。
這幅大型畫作矗立於這家以自製甜甜圈聞名的麵包店屋頂上，為當地高中生所創作，以新罕布夏州知名的白山為靈感，畫出各種可愛的烘焙食品；但康威當地部門並未覺得這是什麼有趣的事。
去年，他們命令李維特麵包店老闆蕭恩·楊（Sean Young）拆除這幅畫作，稱其涉嫌違反該鎮法規；這幅畫的面積是商業廣告所允許面積的四倍。但蕭恩辯稱這幅畫是藝術作品，而非商業廣告，並以第一修正案為依據對康威鎮提起訴訟，索賠1元。
日前地區法院法官約瑟夫·拉普蘭特（Joseph Laplante）裁定，甜甜圈畫作可以保留。法官在裁決書中寫道，康威鎮對其廣告法規的適用，特別是在本次案件中對李維特麵包店標誌的執法方式，經不起任何憲法的審查。
此一裁決是在2月一場劍拔弩張的庭審後做出的，當時麵包店與該鎮均提交了證據與目擊者證詞。蕭恩告訴華爾街日報，他對勝訴感到欣喜。他說，他認為這幅畫生動地展現了讓華盛頓山谷（Mount Washington Valley）成為風景宜人之地的一切元素。
代表蕭恩的律師羅伯特·佛默（Robert Frommer）表示，人們不會因為開了家甜甜圈店就失去言論自由的權利；無論描繪的是甜點山還是真實山脈，這是店家的藝術選擇，而非政府決定。佔地1300平方英尺的李維特麵包店自1970年代起營業，是座古樸的紅色木屋。
此案引起輿論關注，因為新罕布夏州的州格言是「不自由毋寧死」（live free or die），該州傾向自由主義而非干預主義；例如該州不徵收營業稅，對道路安全採取放任態度，成年人在車上無需繫安全帶，騎摩托車也無需戴頭盔。
蕭恩在疫情期間買下了李維特麵包店，不久後萌生委託當地高中生作畫的念頭。他表示，在買下麵包店一年後，一位認識當地高中藝術老師的朋友告訴他，他們正在找人合作藝術項目；學生們欣然接受了這個機會，並對自己的作品感到自豪。
在法律訴訟期間，一向團結的社區居民立場分歧；第四代康威居民麗莎·帕倫特（Lisa Parent）參加了委員會會議，支持蕭恩的上訴。她在去年的一次會議上對委員會表示，她非常熟悉他們的廣告招牌政策，這些政策簡直雜亂無章。
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