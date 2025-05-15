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20餘件封藏70年古羅馬雕塑 首站芝加哥展出

編譯徐薏茹／即時報導
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芝加哥藝術博物館。Image by Joan Cameron from Pixabay
芝加哥藝術博物館。Image by Joan Cameron from Pixabay

「神話與大理石：托洛尼亞藏品的古羅馬雕塑」(Myth and Marble: Ancient Roman Sculpture From the Torlonia Collection)北美巡迴展覽3月15日至6月29日於首站芝加哥藝術博物館(Art Institute of Chicago)展出，展示從義大利著名的托洛尼亞藏品(Torlonia Collection)中精選的58件罕見古羅馬雕塑，帶大眾一窺古羅馬的非凡工藝。

托洛尼亞藏品19世紀時由來自各處的文物集結而成，除了富裕的托洛尼亞家族從龐大的財產中挖出的物品，還包括從其他早已存在的收藏中獲得的作品，1876年亞歷山德羅托洛尼亞親王(Alessandro Torlonia)將他的收藏整理存放於博物館。

在此次展覽中，幾乎所有作品在其存在的數世紀時光裡都曾經暴露在外，也曾埋藏地底或藏身私人收藏中，又或者如汽車零件般被存放在藝術家的工作室內，等待重組與修復。

托洛尼亞博物館(Torlonia Museum)採邀請制，逐漸對外公開，但可參觀收藏的主要為學者、收藏家和富裕的審美家。

第二次世界大戰後，托洛尼亞博物館關閉數十年，這些珍貴的收藏直到2020年才再度公開於世，托洛尼亞家族在羅馬的卡比托利歐博物館(Capitoline Museums)展出部分收藏。

現在有托洛尼亞基金會(Torlonia Foundation)管理，致力於保護並推廣其家族的收藏。

在此次的北美巡迴展覽中，有20多件作品近期才被修復，70年來首度公開。

這類珍貴文物很少遠離原地展出，不僅是因為其屬於私人擁有，數十年來保存於私人博物館中，這些藏物還極為笨重且通常脆弱易損，例如一具約於西元260-270年間製成的石棺，其重量便超過三公噸。

籌備這樣難得的展覽極為不易，絕對值得你親自拜訪芝加哥一趟，感受古羅馬的藝術之美。

明年展覽將繼續前往金貝爾美術館(Kimbell Art Museum)、蒙特婁美術館(Montreal Museum of Fine Arts)展出。

芝加哥 義大利

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