惹火川普的肖像畫家 大家都在問：她是誰？

掛在科羅拉多州議會的一幅川普肖像，川普覺得太醜，寧可不掛。(美聯社)

川普 總統在科羅拉多州 議會大廈展示他的肖像畫之後，對畫家莎拉·博德曼（Sarah Boardman）大加抨擊。他在社群平台Truth上砲轟這幅畫作「故意扭曲」，是他「有史以來最糟的」肖像；川普的震怒，反而引來大眾對這位藝術家的好奇。

每日郵報報導，出生於英國、居住在科羅拉多泉（Colorado Springs）的博德曼，是在2019年創作了這幅引發爭議的肖像畫。她先前曾為五位總統畫過肖像，其中一幅是歐巴馬 ，川普稱這幅肖像畫得「十分出色」。

63歲的博德曼於1985年在德國修習藝術，並以畫政治人物的歷史肖像而聞名。當她為川普繪製肖像畫時，目標是創造一幅看來「只是掛在牆上的另一位總統」的畫像。博德曼稱，她的目的是畫出經得起時間考驗的「中性」作品。

她說，她希望川普總統的肖像畫是「沈思且不具對抗性、不喜不怒、不發推文」； 5年、10年、15年、20年之後，他將只是牆上另一位歷史上的總統，他需要看起來「中性」。

但川普在社群媒體發了一篇憤怒的貼文，指責博德曼故意「扭曲」他的形象。川普稱，沒有人喜歡自己的照片或畫作不好看，但在科羅拉多州議會中，州長將所有總統並列的那幅他的肖像，被故意扭曲至他從所未見的程度。

雖然川普讚美博德曼所繪的歐巴馬肖像，說看起來「很棒」，但他指責自己的畫「真的是最糟的」。他聲稱，她一定是隨著年齡增長而失去了天賦。

川普要求科羅拉多州州長波利斯（Jared Polis）移除這張肖像，並稱他寧願缺席也不要它。他表示，無論如何，比起有這張畫，他更希望沒有它，許多科羅拉多州的民眾打電話或寫信來抱怨，「他們對此感到憤怒」。

川普說，他要向激進的左派的州長傳達民眾心聲，波利斯在犯罪問題上極為軟弱，尤其是對幾乎佔領了奧羅拉（Aurora）的委內瑞拉黑幫Tren de Aragua，（別擔心，我們拯救了它！），請取下它，波利斯應為自己感到羞愧。

博德曼的藝術背景始於1985年的德國，她在那裡向19世紀前的藝術大師學習古典繪畫技巧。她的簡介提到，她致力於透過作品捕捉人物的性格、特點與靈魂。

她令人印象深刻的作品包括五幅總統肖像、一幅地方法院法官和幾幅軍人的肖像。在贏得全國藝術競賽後，博德曼為科羅拉多州議會大廈繪製了歐巴馬的肖像畫，這也是她的成名作。