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福特在密西根總部展示罕見福特車

編譯周芳苑／即時報導
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福特汽車公司(Ford)將在位於密西根州總部展示約50輛一系列罕見的福特歷史車款，預計4月間對公眾開放。美聯社
福特汽車公司(Ford)將在位於密西根州總部展示約50輛一系列罕見的福特歷史車款，預計4月間對公眾開放。美聯社

福特汽車公司(Ford)將在位於密西根州總部展示約50輛一系列罕見的福特歷史車款，預計4月間對公眾開放。

這一系列轎車和卡車屬於福特汽車公司的「傳統車隊」(Heritage Fleet)，將在迪爾伯恩(Dearborn)展示。員工及媒體已於上周參觀，下個月則會在「帶孩子上班日」(Bring Your Child to Work Day)活動中，開放給大眾參觀。

福特Heritage品牌經理瑞安(Ted Ryan)表示，展出的每一輛車都來自充滿熱情的福特員工，他們努力保存並且挽救這些車輛。

福特目前在英國、德國澳洲都有傳統車隊。福特公司執行長法利(Jim Farley)一年多前委託瑞安負責策劃美國系列車輛，目前，美國車隊共有175輛車，約30%在世界各地總部展出。

展出重點包括一系列福特野馬(Mustang)性能車、一輛1938年V-8救護車和一輛2003年T-100型車(1914年T型車的複製品)。

一輛福特2003年T-100型車(1914年T型車的複製品)。美聯社
一輛福特2003年T-100型車(1914年T型車的複製品)。美聯社

瑞安指出，這次活動是創舉，第一次以這種方式組裝和展示所有罕見車輛，這麼做並非只是像陳列在博物館裡那樣讓參觀者驚艷；重點在於，這些車輛都各有商業目的，被工程師、產品開發、通訊小組所使用，這些團隊每個人都必須從中找出推動業務前進的理由。

換句話說，福特藉由回顧過去以便展望未來。收藏一系列傳統車的目的不是創建博物館，而是打造一個車隊，透過行銷和其他促銷活動講述福特故事。

福特公司1903年成立以來便持續生產大量具有標誌性、歷史意義和突破界限的汽車，直到最近才在美國正式有系統的收藏歷史車款，精心打造傳統車隊，並邀請人們參觀。

福特野馬(Mustang)性能車。路透
福特野馬(Mustang)性能車。路透

澳洲 密西根州 德國

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