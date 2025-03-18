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洛克菲勒中心聖誕樹暖心旅程…「回鄉」變身她家屋樑

編譯廖振堯／即時報導
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2021年11月13日，從馬州艾克頓鎮(Elkton)運來79呎高的挪威雲杉，放置在紐約洛克菲勒中心廣場。美聯社
2021年11月13日，從馬州艾克頓鎮(Elkton)運來79呎高的挪威雲杉，放置在紐約洛克菲勒中心廣場。美聯社

紐約曼哈頓的洛克菲勒中心(Rockefeller Center)前的巨大聖誕樹除了增添佳節氣氛，「功成身退」後依然貢獻良多。自2007年來，洛克菲勒中心都會將當年的聖誕樹捐贈給住房組織、加工成木材，幫助至少一個家庭建造新房子。而馬里蘭州一名藥劑師費莉西亞·漢娜(Felicia Hanna)的家更為特別，是首棵「回歸故鄉」的聖誕樹。

紐約郵報(New York Post)報導，這棵79呎高的挪威雲杉(Norway spruce)生長在馬州艾克頓鎮(Elkton)德文和朱莉·普萊斯(Devon & Julie Price)的家中，夫婦倆已居住在此30年，估計這棵樹近90歲。2021年洛克菲勒中心首席園丁波茲(Erik Pauze)前往拜訪，希望能將那棵樹展出於當年的聖誕節。普萊斯夫婦爭論著是否要放棄這棵樹，最終決定這個機會太好了，不容錯過。

與此同時，住在鎮上另一頭的漢娜正在向住房組織申請房屋，儘管認為機會渺小，不過命運的安排令人驚奇，漢娜驚訝地發現她和三個孩子在電視上看到的大聖誕樹很快就會成為他們未來的房子，「感覺就像中了樂透一樣。」

等待的過程很漫長，大樹從紐約移走後得在乾窯中加工，鋸成48根2吋x6吋x8呎的木材，每一根都印上「洛克菲勒中心聖誕樹2021」字樣。美中不足的是，雲杉雖然是上等聖誕樹選材，但作為房屋結構卻稍嫌脆弱，因此主要用於窗台和壁櫥架子的支撐橫梁。

漢娜表示，這座房子的真正特別之處在於社區如何幫助建造它。漢娜曾經擔任過行政人員的塞西爾郡(Cecil County)高職學生便負責建造預鑄建築(prefab)的結構，之後德文·普萊斯前來幫助將橫梁敲入到位。

這一刻對63歲的普萊斯來說依然很特別，三年前他的雲杉引來全國民眾觀賞後，如今卻親手將它建造成屋。「我開車經過時總是朝那個方向看，如果有朋友來鎮上而且以前沒看過它，我就會帶他們過去，告訴他們木材去了哪裡。」幸運的是，普萊斯的慈善捐贈也讓他被允許獲得紀念品：一塊也印著「洛克菲勒中心聖誕樹 2021」字樣的木塊。普萊斯覺得擁有一個具獨特意義的東西是很特別的，「而且知道它沒有被送往垃圾掩埋場或燒毀或被磨成碎屑，而是出現在其他人的家中，還被漂亮地擺放在中心、發揮作用，這真是太酷了。」

聖誕節 馬州 曼哈頓

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