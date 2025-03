2000年代一項過時產品 因Z世代懷舊熱再度流行

DVD光碟。Image by Pixabay from Pexels

擁有多種串流服務選擇的Z世代(Gen Z)族群,目前因為追求懷舊感與留存感,已經回頭從早期DVD光碟及卡帶獲得全新的娛樂體驗,讓相關產品銷量也有快速成長的跡象。

據每日郵報(Daily Mail)報導,Z世代的年輕人再次掀起懷舊風潮,最近更迷上了早已過時的DVD光碟,隨著黑膠唱片掀起復古熱潮,年輕世代不斷透過時尚、音樂或室內設計來表達對過去的渴望與嚮往。

DVD與VHS錄影帶一樣,對想擁有大量娛樂選擇的人而言非常佔空間,不過,對19歲的阿戈斯蒂諾(Julia Agostino)來說,DVD的懷舊感,加上近年來串流平台因為下架內容而引發的不安感,反而讓她願意投入這種實體媒體的懷抱。她說,「這和安全感有很大關係,反覆觀賞這些DVD,那種懷舊情緒特別強烈,重點是沒有人可以把它們從我手中奪走。」她與母親兩人蒐藏了數量驚人的DVD、藍光與4K Ultra HD光碟,總數約達5000部之多。

年輕世代已逐漸成為舊媒體最熱衷的一群消費者,因為懷念起童年使用過隨身DVD播放機的日子、到百視達(Blockbuster)租片或在家裡挑選DVD收藏時的回憶。

由於串流平台經常下架觀眾喜愛的節目或電影,有些作品甚至會因為沒有實體拷貝而永遠消失,於是「保存」的想法也讓年輕人對DVD等實體媒體更加追求,加上串流服務的費用自推出以來不斷飆升,而且廣告數量也越來越多。

收藏超過50部實體電影的賈思敏・崔(Jasmyn Choi)表示,腦海就曾想過網路世界是否逐漸步入「數位黑暗時代」(digital dark age),她甚至擔心下一次「亞歷山大圖書館焚毀事件」(burning of the Library of Alexandria)可能會出現,許多重要的影視作品可能就此永遠消失。

除了DVD,卡式錄音帶也逐漸受到Z世代熱捧。坎貝爾(Amy Campbell)買了人生第一捲卡式錄音帶後,才發現自己完全不懂如何操作。她說,「一開始有點難操作,必須不斷地快轉、倒帶、暫停、播放,才能找到你想要的那首歌。」

泰勒絲 (Taylor Swift)、奧莉維亞羅德里戈(Olivia Rodrigo)與Charli XCX等現代歌手推出卡式錄音帶音樂,進一步帶動這股復古風潮。根據「華爾街 日報」(WSJ)報導,2023年卡式錄音帶銷量已超過43萬捲,比十年前增加5倍,這股趨勢自2023年起迅速成長,銷量達到近20年來最高點。

對某些人而言,卡式錄音帶的魅力在於其獨特的音質,就像DVD一樣,卡帶蘊含的懷舊感也是關鍵,對於錄音帶播放時特有的沙沙聲,坎貝爾說,「我喜歡卡帶播放時那種充滿懷舊感的聲音。」