紐約37歲華裔餐廳老闆 守護自幼成長華埠

老牌餐廳「美麗華」、粵菜店家「富瑤」、二代移民創業的「佰樂」(Potluck Club)等等，均於疫情後開辦分店。(記者曹馨元╱攝影)

37歲的紐約餐廳老闆柯瑞 ·黃（Cory Ng）熱中保護與投資曼哈頓華埠 ，這個他土生土長的地方。

今日（Today）新聞報導，2022年，他與妻子金柏莉·何（Kimberly Ho），加上行政主廚陳章（Zhan Chen，音譯）及童年好友賈斯丁·須（Justin Siu）、瑞基·阮 （Ricky Nguyen），開設了美式廣東餐廳「佰樂」（Potluck Club），提供爽脆的椒鹽炸雞，並播放90年代末、00年代初的音樂。

柯瑞·黃表示，他們想要向自己的文化致敬，但要用新的風味、新的時尚來做，讓它成為像女子音樂團體TLC的專輯名稱「CrazySexyCool」一樣，是新與舊的混合體。

柯瑞·黃將他餐廳的食物形容為「美式廣東菜」，是由「在紐約長大的廣東小孩」所製作。「佰樂」位於柯瑞的家族與祖父販賣農產品、臘腸超過40年的舊址上。

柯瑞指出，他們不是在香港 出生，而是在這裡出生，他們是從電影中耳濡目染了香港文化，餐廳裝潢也反映了這一點，向他與朋友們從小觀賞的香港、台灣電影致敬，其中包括一幅獻給1994年搞笑功夫電影「笑林小子之新烏龍院」的壁畫。

餐廳播放的音樂，也反映出柯瑞和朋友從小聽到大的音樂。他說，店內正播放 MTV經典音樂榜TRL最熱門的歌曲，饒舌歌手幼齒少年家（Juvenile）的歌曲Back That Thang Up；這讓他回想起當VJ的日子。

柯瑞形容「佰樂」是「文化空間多於餐廳」，英文店名Potluck的由來，是因為所有菜式從椒鹽雞塊配蔥燒餅、海蜇沙拉到杏鮑菇腸粉，都像每人各帶一道菜的「佰樂餐」（Potluck）聚會模式；也有著向紐約市著名、卻日漸式微的宴會廳致意。

透過這個空間，加上他甫於2024年開幕的「鳳城酒家」，柯瑞希望能幫助這個他與朋友長大的社區能在華埠繼續茁壯。

他說，如果一些公寓和旅館投資者看好這裡的未來，為什麼他們反而對這裡喪失信心呢？

就像紐約市的大部分地區一樣，華埠的景觀已因房地產發展而改變。柯瑞與許多千禧世代的同齡人一樣，都選擇離開這裡，而社區的「仕紳化」（gentrification）發展也趕走了許多小企業和老住戶。

主廚陳章說，目睹自己社區的變化既是一種「禮物，也是一種詛咒」，因為許多文化空間都消失了；對他來說，保存自己文化至關重要，這也是祖母與社區長輩傳承給他的東西。

為了回饋社區，柯瑞與他的團隊每月一次為250位鄰近長者免費供應餐飲與雜貨。他說，他們送出食品雜貨、蔬菜、水果，還提供熱食；這裡也是長者的活動空間，可以結識朋友、甚至約會。

透過「佰樂」與當地非營利組織More Than a Meal的合作，當地志工協助包裝食物並分發給社區長者。至於未來的發展，柯瑞表示，他計畫繼續建設社區，以自己的文化為傲，並將之傳承下去。