迎接春天 這幾場知名盛會別錯過
在許多文化裡面，春天都是萬物復甦的季節，象徵重生、成長、希望和幸福。
慶祝方式無奇不有，諸如大型炒蛋派對、水槍大戰乃至於營火晚會，此外，英國有特別的滾奶酪節(cheese rolling)，人們沿山丘追著巨大奶酪輪跑，許多由祖先傳承下來。
以下全球知名春天慶祝活動非常「有藝思」。
第一：墨西哥的春分節(Spring Equinox)，3月20日
春分節慶祝活動在美索美洲(Mesoamerican)古城特奧蒂瓦坎(Teotihuacán)和全國各地舉行，日期是北半球的春分當天。成千上萬人齊聚參加傳統典禮、行傳統禮儀、跳傳統舞蹈，旨在尊重自然、重新與地球聯結並慶祝生命、死亡和重生的循環。
第二：美國華府櫻花節(Cherry Blossom Festival)，3月20日至4月13日
美國國家櫻花節(National Cherry Blossom Festival)慶祝活動每年在華盛頓特區舉辦，歡慶華府櫻花盛開，通常在三月底或四月初舉辦，吸引數百萬遊客。華府櫻花樹是日本 1912年贈送的禮物，象徵兩國友誼，如今已成華府標誌性象徵；櫻花節慶祝活動少不了遊行、煙火表演、日本音樂和舞蹈表演以及各式美食和飲料。
第三：美國白宮復活節滾彩蛋活動(White House Easter Egg Roll)，4月21日
每年在華府白宮南草坪舉辦，通常是在復活節後的星期一。這項傳統活動始於1878年，當時總統海斯(Rutherford B. Hayes)在復活節星期一(Easter Monday)開放白宮場地，讓當地兒童滾彩蛋。
如今，每年這個活動都會為兒童安排滾彩蛋、遊戲、講故事和現場娛樂，白宮會挑選一顆獨特紀念蛋贈送給參加活動的小朋友。這項活動吸引全美各地數千名兒童和他們的家人參加，總統和第一夫人也經常參加。
第四：加拿大鬱金香節(Canadian Tulip Festival)，5月9日至19日
在加拿大渥太華(Ottawa)慶祝二戰後荷蘭人贈送鬱金香給加拿大。每年活動期間將展示100餘萬株種植在城市各公園、花園和公共場所的各色和各型態鬱金香，慶祝活動並包括現場音樂、文化表演、藝術展覽以及美食和飲料。這個節日象徵加拿大和荷蘭間的友誼和感激，並提醒國際合作與和平的重要性。
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