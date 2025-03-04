迎接春天 這幾場知名盛會別錯過

華府今年櫻花節（Cherry Blossom Festival）將從3月20日持續至4月13日。美聯社

在許多文化裡面，春天都是萬物復甦的季節，象徵重生、成長、希望和幸福。

慶祝方式無奇不有，諸如大型炒蛋派對、水槍大戰乃至於營火晚會，此外，英國有特別的滾奶酪節(cheese rolling)，人們沿山丘追著巨大奶酪輪跑，許多由祖先傳承下來。

以下全球知名春天慶祝活動非常「有藝思」。

第一：墨西哥的春分節(Spring Equinox)，3月20日

春分節慶祝活動在美索美洲(Mesoamerican)古城特奧蒂瓦坎(Teotihuacán)和全國各地舉行，日期是北半球的春分當天。成千上萬人齊聚參加傳統典禮、行傳統禮儀、跳傳統舞蹈，旨在尊重自然、重新與地球聯結並慶祝生命、死亡和重生的循環。

第二：美國華府 櫻花節(Cherry Blossom Festival)，3月20日至4月13日

美國國家櫻花節(National Cherry Blossom Festival)慶祝活動每年在華盛頓特區舉辦，歡慶華府櫻花盛開，通常在三月底或四月初舉辦，吸引數百萬遊客。華府櫻花樹是日本 1912年贈送的禮物，象徵兩國友誼，如今已成華府標誌性象徵；櫻花節慶祝活動少不了遊行、煙火表演、日本音樂和舞蹈表演以及各式美食和飲料。

第三：美國白宮 復活節滾彩蛋活動(White House Easter Egg Roll)，4月21日

每年在華府白宮南草坪舉辦，通常是在復活節後的星期一。這項傳統活動始於1878年，當時總統海斯(Rutherford B. Hayes)在復活節星期一(Easter Monday)開放白宮場地，讓當地兒童滾彩蛋。

如今，每年這個活動都會為兒童安排滾彩蛋、遊戲、講故事和現場娛樂，白宮會挑選一顆獨特紀念蛋贈送給參加活動的小朋友。這項活動吸引全美各地數千名兒童和他們的家人參加，總統和第一夫人也經常參加。

第四：加拿大 鬱金香節(Canadian Tulip Festival)，5月9日至19日