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這輛爆款車叱吒近百年 在流行文化擁一席之地

編譯周靜芝 / 即時報導
福斯金龜車。Image by djedj from Pixabay
福斯金龜車。Image by djedj from Pixabay

1972年2月17日，第1500萬7034輛福斯金龜車下線，締造了汽車史上里程碑，成為有史以來產量最多、最受歡迎的汽車，擊敗了傳奇人物亨利·福特與他的T型車。

史密森尼（Smithsonian）雜誌報導，1933年，希特勒命令同名豪車品牌的創始人費迪南德·保時捷 (Ferdinand Porsche) 創辦福斯汽車（Volkswagen），德語意為「人民的汽車」，為金龜車開啟成功之路。保時捷接到的指令是創造一款可運載兩個大人和三個小孩的經濟型小車。

這項簡單的任務，為符合空氣動力學和提高效率，誕生了獨特的流線造型；很快便引起人們注意，成了德國汽車標誌，並普及了當時努力建設的高速公路系統。

這款汽車最初被稱為「力量來自歡樂」（Kraft durch Freude）或「KdF」汽車。KdF是德國當時的勞工組織，透過提供原屬中產階級的度假活動，成為緩和階級分化、促進社會階層溝通的橋梁。雖然當時已生產了一些KdF汽車的原型，但直到第二次大戰結束，才開始量產命名為「Volkswagen Series 1」的汽車。

儘管這款車名稱平庸無奇，但外型卻吸引了全球目光；不久之後，開始贏得「金龜子」(Beetle)、「瓢蟲」(Vocho)等暱稱。二戰結束後，金龜車的產量與知名度持續攀升，並於1949年進入美國市場；以經濟實惠與耐用為訴求的大規模宣傳，吸引買家。

名人代言所掀起的流行文化，也讓它成為史上最受歡迎的汽車。1969年是關鍵的一年，那一年北美票房第二高的電影是「萬能金龜車」(The Love Bug)，主角是一輛有生命的金龜車Herbie；這部電影迅速讓福斯的「人民汽車」在美國家喻戶曉。

同年，英國披頭四（Beatles）樂團為這款汽車做了一次重要的代言，儘管可能是無心之舉。攝影師麥克米倫（Iain Macmillan）拍攝了「艾比路」(Abbey Road)專輯的封面，照片中保羅·麥卡尼、約翰·藍儂、喬治·哈里森和林哥·史達排成一列過馬路，背後是輛停在路邊的白色金龜車。

1972年，保時捷已實現了他最初的目標，金龜車獨特的外型與相對合理的價格持續吸引消費者。1970年金龜車的上市價為1839元，相當於今天的1.5萬元。它的外型與名人效應，吸引年輕、反主流的買家，使這款車成為追求自由無羈的1960、70年代最佳選擇。

Volkswagen在1972年創下里程碑後，加倍努力推廣這款小車，好萊塢也跟進，從「王牌大賤諜」(Austin Powers) 到「變形金剛」(Transformers) 都有這款車的身影。到2019年該公司決定停產金龜車時，它已在美國面世70年，並在全球售出超過2300萬輛。

德國 勞工 好萊塢

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