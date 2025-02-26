僅白血球細胞大小 微型樂高積木 破世界最小手工雕塑紀錄

示意圖。Image by M W from Pixabay

英國南部伯恩茅斯（Bournemouth）人林登（David A Lindon）用一塊微型樂高積木，創造出只有一個白血球細胞大小，世界最小的手工雕塑品，列入珍氏世界紀錄。

這個樂高紅色積木雕塑出來的作品，僅0.02517公釐X0.02148公釐。（1公釐=0.1公分，亦稱釐米。）

林登是工程師，2019年開始「微創作」，先後創作了三幅梵谷名畫的微縮版等作品。這三幅放在手錶器械上的作品，以9萬英鎊高價售出。

他最新的樂高積木作品，「明顯科學」（ Evident Scientific）測量公司的專家，用光學顯微鏡測出大小，再經過里茲（Leeds）攝譜儀（Spectrographic Limited）光學儀器公司確認，是史上最小的手工雕塑作品。

林登的作品打破微雕藝術家魏根（Willard Wigan）2017年創下的紀錄，還且還要小四倍。林登說他受到魏根的啟發，才走上微雕之路。「我知道，這很瘋狂，我就喜歡挑戰，我愛死這門學問了。」

他說，「我最喜歡看到初見我作品的人，臉上那種讚嘆、驚訝的表情，你親眼看了，不覺魂飛魄外。」

他過去的作品，要放在針尖才看得出來，如今這些，猶有過之。「要創造出非顯微鏡不可，否則看不出來的小東西，對體力、心力，都是一大挑戰。」

「我訓練自己，把呼吸慢下來，在兩次心跳中間，專心致力。心跳傳到指頭間的脈動，都會產生太大的動作。」

他用自己手製的顯微鏡工具，利用夜晚馬路交通較安靜的時刻，每晚工作六到10小時，完成這三件樂高積木微雕塑。

林登的八點樂高積木雕塑是人類史上最小的創作品，更小的四點作品打破2017年的紀錄。他更在20分鐘內，創出更小、只有一點的積木塊，打破自己的紀錄。

這三件作品太小了，肉眼看不到，只能借助顯微鏡才得一窺其貌。

林登還在繼續微創作，打算夏天在浦爾（Poole）舉辦「世界最小動物園 」展。