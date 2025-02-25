蓋蒂中心開先例 收藏第一張AI生成攝影創作

當大眾還在爭論人工智慧（AI）生成的作品是否是藝術時，洛杉磯重量級博物館蓋蒂中心 (Getty Museum) 購藏了第一幅AI攝影作品。路透

當大眾還在爭論人工智慧（AI ）生成的作品是否是藝術時，洛杉磯重量級博物館蓋蒂中心 (Getty Museum) 購藏了第一幅AI攝影作品。

哥斯大黎加酷兒攝影師莫瑞拉（Matías Sauter Morera）的作品「Cristian en el Amor de Calle」(2024)，捕捉了兩名穿著金色鑲邊藍色皮衣的拉丁裔年輕男子坐在酒吧或咖啡 廳，畫面中間的男子凝視鏡頭的眼睛深不見底，讓人想起瓜納卡斯特海岸 (Guanacaste Coast) 牛仔pegamachos的同志文化，當地年輕同性戀者的故事被廣為流傳。

由於他們的神秘生活方式，匿名對保護pegamachos的安全很重要；因此莫瑞拉運用AI來創作作品，並隱藏其真實身分。

莫瑞拉在接受藝術新聞網站Artnet News訪問時表示，AI提供了一種途徑，可在不侵入真實生活或當地人可能認得的真實面孔下，達到創作的目的；由於 pegamachos文化仍然是隱晦的，這些AI圖像提供了模仿的影像、虛構與媒介，讓他能夠建構一個想像的平行歷史。

為了創造「Cristian en el Amor de Calle」，莫瑞拉利用影像軟體Adobe Photoshop 中結合多個AI模型，創造出他的pegamacho人物，並將他們置於想像的場景中，而不需經過審查。

蓋蒂中心透過其攝影策展人馬提紐（Paul Martineau）取得這件作品，他認為這件作品是張攝影創作，而非AI作品。

自AI科技發明以來，一直是藝術界的熱門議題。最近，數以千計的藝術家發表了一封公開信，要求佳士得拍賣 公司取消即將舉行的AI藝術品拍賣，有些人認為AI模型剝奪了人類的創造力。

莫瑞拉的AI創作將於3月22日至5月3日在位於聖塔莫尼卡的Craig Kroll藝廊舉行個展「Pegamachos」，同時在另一展覽「The Queer Lens：A History of Photography」中聯展，兩者皆由馬提紐策展，後者將於6月17日至9月28日在蓋蒂中心展出。