動漫迷樂了 海賊王、火影忍者等首度在美設專賣店

日本萬代南夢宮(Bandai Namco)在全美第一間零售店訂於2月28日開幕，海賊王、火影忍者的動漫迷與小精靈粉絲將可就近前往參觀選購任何產品。路透

日本 萬代南夢宮(Bandai Namco)在全美第一間零售店訂於2月28日開幕，海賊王、火影忍者的動漫 迷與小精靈粉絲將可就近前往參觀選購任何產品。

據TimeOut網站報導，早在2023年8月，萬代南夢宮成功在倫敦開設海外分店，這次在紐約布魯克林 區的分店與其在日本國內及英國其他地點一樣，將提供沉浸式的零售體驗，現場不僅有各式商品銷售，還有抓娃娃機、扭蛋機等豐富設備。粉絲可購買到包括扭蛋萬代官方店、百萬屋MegaHouse官方店、航海王卡牌遊戲官方店等多個品牌的獨家商品。

全新布魯克林萬代南夢宮店內空間主打眾多針對不同品牌與系列的小型「商店」，每家商店均販售收藏品、卡牌遊戲、模型人物以及其他往常必須前往日本才能買到的商品。

萬代南夢宮美國娛樂部執行長麥坎錫(John McKenzie)表示，「位於布魯克林的零售店讓我們有機會向消費者、粉絲和玩家提供我們引人注目的各式產品與服務。」

萬代南夢宮分店位於工業市(Industry City)的日本村，這裡已迅速成為當地日式文化、美食與零售重鎮。民眾在這裡不僅能逛到日本超市，還有平價零售店大創(Daiso)、販售漫畫的二手店Bookoff、茶室以及眾多美食小吃選擇。另外，樓下的Brooklyn Kura釀酒廠僅數步之遙，這間品酒廠主要是向紐約各地推廣以米為主的日本酒文化。

有興趣的動漫迷從2月28日起可前往日本村萬代南夢宮分店，位置是布魯克林第三大道934號二樓，每日營業時間為上午11點至晚上8點。