奧斯卡電影博物館新展 「綠野仙蹤」紅鞋再成嬌點

「綠野仙蹤」中女主角桃樂絲所穿的這雙紅寶石鞋，現在就在洛杉磯的奧斯卡電影博物館，成為「電影中的色彩」（Color in Motion）展覽的一部分。美聯社

由經典電影「綠野仙蹤」（The Wizard of Oz）改編的歌舞片「魔法壞女巫」（Wicked）去年底在全球熱映掀起話題，而以「綠野仙蹤」中茱蒂嘉蘭（Judy Garland）所穿過如紅寶石般耀眼的鞋子也在拍賣會上，以2800萬元的天價成交。

美聯社報導，「綠野仙蹤」中女主角桃樂絲所穿的這雙紅寶石鞋，現在就在洛杉磯 的奧斯卡 電影博物館 ，成為「電影中的色彩」（Color in Motion）展覽的一部分；在某段電影史中，這雙亮片鞋扮演了關鍵角色。

雖然原著作者法蘭克·鮑姆（Frank L. Baum）在1900年的小說中將這雙鞋描述為銀色，但1939年的電影製作人希望在桃樂絲從褐色調的堪薩斯州大草原步入閃閃發光的奧茲國場景中，盡可能加入更多繽紛的色彩，女巫葛琳達將從東國魔女腳上脫下的鞋子給了桃樂絲。電影在此展示了一種拍攝彩色電影的新技術：特藝七彩（Technicolor）。

人們總是愛看鞋子

這雙閃閃發光的紅鞋靠在牆上，它的前身是雙白色絲質高跟鞋。「綠野仙蹤」服裝設計師艾德里安 (Adrian) 將它們染成紅色，並綴上近5000顆亮片。

這雙紅鞋是目前已知四雙用於電影中的一雙，在備受外界矚目下，在男星李奧納多（Leonardo DiCaprio）等名人的幫助下，得以保存下來，並曾在2021年9月博物館開幕時展出。

展覽策展人妮貝爾（Jessica Niebel）表示，它絕對是奧斯卡電影博物館收藏中最大的珍品之一；自從不再展出後，館方經常收到民眾的回饋，要求看到紅寶石鞋重新展出，「這是個完美的機會」。

重要的紅鞋不只這雙

在「綠野仙蹤」之後約9年，另一部電影將一雙紅鞋放在聚光燈下，這是雙芭蕾舞鞋，而這部電影也恰如其分地名為「紅鞋」(The Red Shoes)。

這部由麥可·鮑爾(Michael Powell)與艾默利·普萊斯柏(Emeric Pressburger)導演的電影，描述了一位年輕的芭蕾女伶被迫在職業與愛情間做出選擇的悲劇故事，由芭蕾舞者兼演員莫伊拉·希勒(Moira Shearer)所主演；影片中17分鐘的悲劇性舞蹈片段，一位年輕女子穿著紅鞋跳舞，直到死去。

妮貝爾表示，之所以將這雙珍貴的紅色芭蕾舞鞋放在展區最前面與中心位置，是因為「紅鞋」彰顯了紅色的神奇本質，以及顏色在透過舞蹈表達肢體動作時所扮演的角色。

不過，這雙舞鞋並非美麗無瑕，而是破舊不堪，就像劇中女主角的白裙隨著她逐漸被情感折磨而變得灰暗骯髒一樣。