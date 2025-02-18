想擁有梵谷名畫「向日葵」 樂高助實現心願

樂高積木最近宣布與阿姆斯特丹梵谷博物館(Van Gogh Museum)合作，推出黃色、共2615片積木組成的積木套組。美聯社

想親手打造後印象派大師梵谷的名畫「向日葵」(Sunflowers)嗎？樂高積木最近宣布與阿姆斯特丹梵谷博物館 (Van Gogh Museum)合作，推出黃色、共2615片積木組成的積木套組，玩家拼組之後，便有畫作重新發想的梵谷向日葵浮雕版，可供自己掛在牆上紀念、賞玩，售價每套199.99元。

「藝術網」(Art Net)報導，梵谷博物館館長葛魯特(Rob Groot)表示，很高興見到樂高集團與館方合作，極專注並領略原始畫作，館方誠盼望這個樂高組能啟發、促進受眾來了解梵谷的藝術與生命史。

新的梵谷畫作樂高組合要花很多小時來拼組。這是梵谷畫作第二次被改編成樂高積木組。第一次是在2021年，樂高公司決定採納一位粉絲在「樂高點子」 (Lego Ideas)入口網站的提議，把梵谷「星夜」(Starry Night)開發成樂高積木，審核所有繳交的構想作品，收到至少1萬張投票 。星夜樂高組售價每組169.99元，立刻造成轟動，是與紐約現代藝術博物館(Museum of Modern Art)合作的成品。

樂高公司2020年首度推出「樂高藝術」(Lego Art)系列，專為18歲以上成年人設計。該系列作品後來成長增多，吸納日本 畫家葛飾北齋的版畫「神奈川衝浪裡」。去年5月宣布推出一套巴黎人樂高組，複製達文西名畫「蒙娜麗莎」(Mona Lisa)及聖母院大教堂(Notre-Dame Cathedral)，後者隸屬樂高建築系列。

去年11月，樂高揭櫫美國藝術家印第安納(Robert Indiana)作品「愛」(LOVE)的積木組構想，今年1月1日推出；與印第安納的「愛」一樣，梵谷不時回來畫向日葵這個主題，最後創出八幅向日葵畫作，版本各不相同，花瓶裡的向日葵為靜態寫生，有四種不同組合。

為了造出樂高版的梵谷向日葵巨作，樂高設計團隊拿梵谷博物館提供的全尺碼複製品來設計。複製品讓他們得以忠實地看到梵谷金色花朵的顏色。經指出，梵谷原畫的顏料慢慢褪色中。

樂高設計師烏姆(Stijn Oom)表示，能重製向日葵可謂夢想成真；最具挑戰也是最重要的面向之一，是把油畫厚塗效應，轉化到樂高積木塊上，同時保存油畫非對稱但仍平衡的構圖。他表示，用樂高積木，顯然有可能做到全面3D轉化，但樂高公司決定，仍然貼近原始畫作，限制住擠壓；使用樂高系統做媒介，團隊挑選現有的元素，而與原畫的圖形、筆刷有關，以此方式決定模型的尺寸及規模。

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