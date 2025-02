想擁有梵谷名畫「向日葵」 樂高助實現心願

樂高積木最近宣布與阿姆斯特丹梵谷博物館(Van Gogh Museum)合作,推出黃色、共2615片積木組成的積木套組。美聯社

想親手打造後印象派大師梵谷的名畫「向日葵」(Sunflowers)嗎?樂高積木最近宣布與阿姆斯特丹梵谷博物館 (Van Gogh Museum)合作,推出黃色、共2615片積木組成的積木套組,玩家拼組之後,便有畫作重新發想的梵谷向日葵浮雕版,可供自己掛在牆上紀念、賞玩,售價每套199.99元。

「藝術網」(Art Net)報導,梵谷博物館館長葛魯特(Rob Groot)表示,很高興見到樂高集團與館方合作,極專注並領略原始畫作,館方誠盼望這個樂高組能啟發、促進受眾來了解梵谷的藝術與生命史。

新的梵谷畫作樂高組合要花很多小時來拼組。這是梵谷畫作第二次被改編成樂高積木組。第一次是在2021年,樂高公司決定採納一位粉絲在「樂高點子」 (Lego Ideas)入口網站的提議,把梵谷「星夜」(Starry Night)開發成樂高積木,審核所有繳交的構想作品,收到至少1萬張投票 。星夜樂高組售價每組169.99元,立刻造成轟動,是與紐約現代藝術博物館(Museum of Modern Art)合作的成品。

樂高公司2020年首度推出「樂高藝術」(Lego Art)系列,專為18歲以上成年人設計。該系列作品後來成長增多,吸納日本 畫家葛飾北齋的版畫「神奈川衝浪裡」。去年5月宣布推出一套巴黎人樂高組,複製達文西名畫「蒙娜麗莎」(Mona Lisa)及聖母院大教堂(Notre-Dame Cathedral),後者隸屬樂高建築系列。

去年11月,樂高揭櫫美國藝術家印第安納(Robert Indiana)作品「愛」(LOVE)的積木組構想,今年1月1日推出;與印第安納的「愛」一樣,梵谷不時回來畫向日葵這個主題,最後創出八幅向日葵畫作,版本各不相同,花瓶裡的向日葵為靜態寫生,有四種不同組合。

為了造出樂高版的梵谷向日葵巨作,樂高設計團隊拿梵谷博物館提供的全尺碼複製品來設計。複製品讓他們得以忠實地看到梵谷金色花朵的顏色。經指出,梵谷原畫的顏料慢慢褪色中。

樂高設計師烏姆(Stijn Oom)表示,能重製向日葵可謂夢想成真;最具挑戰也是最重要的面向之一,是把油畫厚塗效應,轉化到樂高積木塊上,同時保存油畫非對稱但仍平衡的構圖。他表示,用樂高積木,顯然有可能做到全面3D轉化,但樂高公司決定,仍然貼近原始畫作,限制住擠壓;使用樂高系統做媒介,團隊挑選現有的元素,而與原畫的圖形、筆刷有關,以此方式決定模型的尺寸及規模。

We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.