從骨董車到帆船 卡達這座沙漠裡的博物館古怪又吸睛

謝赫費薩爾博物館(Sheikh Faisal Bin Qassim Al Thani Museum)。圖取自FBQ博物館網站截圖

21世紀初,卡達少有文化景點能讓遊客和當地民眾樂在其中,簡稱FBQ博物館 的謝赫費薩爾博物館(Sheikh Faisal Bin Qassim Al Thani Museum),便是多數人在參觀當時仍相當簡陋的卡達國家博物館(National Museum of Qatar)時的另一選擇。

有線電視新聞網(CNN)報導,參觀FBQ博物館必須先預約,然後開車來到沙漠;一路上或許迷路好幾次,最後來到滿眼綠意的Al Samriya莊園,喝杯茶、吃點蛋糕。最大的亮點是可進入一個空間,擺滿各式藝術品的陳列架與玻璃櫃,從劍到錢幣,院子裡還停著幾輛汽車與馬車。

至今,它已發展成世界上最大的私人博物館之一,收藏了超過3萬件物品,包括一隊傳統的獨桅帆船與無數的地毯;這裡還有一整幢曾矗立在敘利亞 大馬士革的建築。

這裡有可追溯至侏羅紀時代的考古發現、可蘭經的原始副本、展示珍珠在卡達歷史的重要性,以及17世紀的珠寶首飾。這裡還有2022年卡達世界盃的展品,包括複製的獎盃、賽事中使用的球、入場證、球衣,甚至還有滿滿的古怪玩偶與毛絨動物。

一些令人驚悚的展品還有各種納粹 德國的裝備,更怪異的是,還有幾個帶有腳環的鳥腿展示櫃;基本上,能想到的任何東西,可能都能在這裡找到。

甚至有傳言說,在一扇上鎖的門後有個房間,只有少數訪客才能進入,裡面裝滿已故戴安娜王妃的禮服和紀念品;另一扇門後藏著不再對外開放的房間,裡面堆滿已故伊拉克總統海珊(Saddam Hussein)的收藏品。

與大眾共享

FBQ博物館的歷史始於1998年,當時謝赫費薩爾在他位於卡達首都多哈以北約12英里的莊園開放一棟建築給大眾參觀。

億萬富翁謝赫費薩爾是卡達統治家族的遠親,也是卡達最大企業集團之一Al Faisal Holdings的創辦人兼董事長,靈活的商業頭腦讓他被公認是全球最具影響力的阿拉伯企業家之一。

在2018年接受媒體採訪時,謝赫費薩爾表示,博物館最初只是他的興趣。他說,他一有機會就收集物品,隨著事業拓展,收藏也越廣,決定將它們放在博物館供大眾欣賞。

他的奇珍異寶櫃,後來演變成佔地130英畝的建築群。穿過堡壘般的大門,是大羚羊保護區、馬術學校與馬廄、鴨塘,以及一座有奇特傾斜尖塔的清真寺。現在這裡甚至有家五星級的萬豪酒店、兩家咖啡館與提供黎巴嫩美食的Zoufa 餐廳。

超大的博物館空間,最近開放的汽車收藏館,收藏從骨董勞斯萊斯到戰時吉普車,以及繽紛的別克等各式汽車。走到屋外,會發現孔雀在院子裡漫步,還有標示牌提醒駕駛注意馬與駝鳥。

不拘一格的收藏

有15年導遊經驗的哈利姆(Siham Haleem)說,多哈現在擁有不少世界級博物館,其中卡達國家博物館是他的最愛;但他表示,參觀謝赫費薩爾博物館,仍是不可錯過的行程。

他說,對於希望了解卡達以及該地區歷史文化的人,這座博物館是個理想的目的地。他個人對汽車收藏、化石,特別是敘利亞的房屋,都令他著迷,他說,這些房子都是辛苦搬運,再一件件組裝起來的。

德州A&M 大學的墨裔美籍學生活動經理馬汀妮茲(Stephanie Y. Martinez)表示,她很喜歡這座博物館,將它列為學生的參訪行程中。她說,博物館裡有能引起每個人興趣的物品,她最喜歡汽車與家具展品,展示了木材與珍珠的細節,「每次參觀都會有新的發現」。

要真正瀏覽博物館內眾多藏品,需花費時間與心力,尤其是大部分展品都沒有說明;儘管它們不拘一格,但很難不佩服謝赫費薩爾的毅力。