紀念紐約「網紅」貓頭鷹 弗拉科有自己的展覽了

貓頭鷹弗拉科(Flaco)在2024年2月飛進曼哈頓上西城的一棟建築後死亡,人們在中央公園搭建臨時紀念碑悼念牠。美聯社

紐約歷史博物館 (The New York Historical)舉辦專屬於紐約市 明星貓頭鷹弗拉科(Flaco)的展覽「弗拉科之年」(The Year of Flaco),展覽於2月7日開幕,將持續至7月6日,喜愛弗拉科的粉絲千萬別錯過!

展覽將展出照片和影片,記錄著弗拉科自由的一年,他出沒在樹上、消防梯上,吸引紐約市民的目光,令人著迷。

弗拉科的故事始於2023年2月,當時一名破壞者剪開圍籬,弗拉科因此從中央公園動物園 (Central Park Zoo)逃脫而出,從此他在空中自由展翅高飛,儘管一直以來由人類圈養,但他也學會了打獵。

然而,弗拉科精彩的冒險故事並沒有持續太久,他在2024年2月飛進曼哈頓上西城的一棟建築後死亡,驗屍報告顯示,弗拉科遭老鼠藥毒害,並且帶有鴿子身上常見的一種病毒。

「弗拉科之年」展覽還包括民眾在弗拉科最愛的樹下留下的信件和插畫,同時探討鳥類在城市環境會遇到的各種危險。

紐約歷史博物館的官網寫到:「自從逃出中央公園動物園的那一刻起,鵰鴞弗拉科就抓住了紐約市民的心,一直到他2024年2月去世。許多人視他為自由的象徵,在生存條件對他不利的情況下,他仍展現出紐約人的膽識和堅毅。」

「弗拉科之年」展覽門票可在線上購買,或撥打212-485-9268訂票,也可以現場購票。成人票價為24元,5歲至13歲的孩童票價為6元。