紀念紐約「網紅」貓頭鷹 弗拉科有自己的展覽了

貓頭鷹弗拉科(Flaco)在2024年2月飛進曼哈頓上西城的一棟建築後死亡，人們在中央公園搭建臨時紀念碑悼念牠。美聯社

紐約歷史博物館 (The New York Historical)舉辦專屬於紐約市 明星貓頭鷹弗拉科(Flaco)的展覽「弗拉科之年」(The Year of Flaco)，展覽於2月7日開幕，將持續至7月6日，喜愛弗拉科的粉絲千萬別錯過！

展覽將展出照片和影片，記錄著弗拉科自由的一年，他出沒在樹上、消防梯上，吸引紐約市民的目光，令人著迷。

弗拉科的故事始於2023年2月，當時一名破壞者剪開圍籬，弗拉科因此從中央公園動物園 (Central Park Zoo)逃脫而出，從此他在空中自由展翅高飛，儘管一直以來由人類圈養，但他也學會了打獵。

然而，弗拉科精彩的冒險故事並沒有持續太久，他在2024年2月飛進曼哈頓上西城的一棟建築後死亡，驗屍報告顯示，弗拉科遭老鼠藥毒害，並且帶有鴿子身上常見的一種病毒。

「弗拉科之年」展覽還包括民眾在弗拉科最愛的樹下留下的信件和插畫，同時探討鳥類在城市環境會遇到的各種危險。

紐約歷史博物館的官網寫到：「自從逃出中央公園動物園的那一刻起，鵰鴞弗拉科就抓住了紐約市民的心，一直到他2024年2月去世。許多人視他為自由的象徵，在生存條件對他不利的情況下，他仍展現出紐約人的膽識和堅毅。」

「弗拉科之年」展覽門票可在線上購買，或撥打212-485-9268訂票，也可以現場購票。成人票價為24元，5歲至13歲的孩童票價為6元。