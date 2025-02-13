設計超級盃Logo 26歲藝術家以串珠彰顯在地文化

一位26歲的女藝術家創下紀錄，成為第一位與NFL合作，為第59屆超級盃（Super Bowl LIX）設計特別的Logo與主題藝術。路透

一位26歲的女藝術家創下紀錄，成為第一位與NFL 合作，為第59屆超級盃 （Super Bowl LIX）設計特別的Logo與主題藝術。

ABC新聞報導，威廉絲（Tahj Williams）以紐奧良當地金鷹（Golden Eagles）部落在慶祝Mardi Gras狂歡節所穿戴精緻的手工串珠與羽毛服飾，設計了超級盃的Logo與主題藝術，表達她對該部落悠久的「黑面具」（Black Masking）印第安文化的傳承與敬意。

威廉絲表示，能夠與NFL合作感到無比的榮幸，這絕對是她畢生難忘的一刻。NFL全球品牌與行銷副總裁梭莉斯（Marissa Solis）指出，威廉絲的作品具體呈現了紐奧良的文化根源，同時表彰了這座城市充滿活力的精神。

威廉絲設計的鮮艷串珠，正是「黑面具」印第安文化的典型顏色，從明亮的粉紅、濃郁的深紅，到醒目的螢光綠與翠綠。

「黑面具」印第安人又稱為Mardi Gras印第安人，是聯邦政府認可、與州政府享有平等地位的部落，自19世紀以來一直沿襲著濃厚的藝術與慶典文化，這是早年非洲奴隸與當地美洲原住民 交流所形成的。

多年來，包括威廉絲所屬的金鷹部落在內的多個團體，努力讓印第安原住民、非裔美國人和法裔克里奧爾人的傳統得以延續。據華府史密森尼學會的資料，「黑面具」印第安人每年都會參加Mardi Gras狂歡節，穿戴傳統風格的服飾參加慶典。

威廉絲多年來投身串珠工藝，她告訴媒體，每周要花超過40小時製作「黑面具」印第安服飾。

她說，當人們想到紐奧良時，會想到法國區，這絕對是紐奧良的一部分；但有時候人們會忘記還有其他，如銅管樂隊、Baby Doll、骷髏幫（Skull and Bone gang）、「黑面具」印第安人文化等，她希望這些都能繼續在紐奧良大放異彩；而她的藝術能夠喚起新一代，激勵他們將祖先與社區深厚而豐富的故事傳承下去。